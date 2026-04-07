ダウ平均は上昇 本日もイラン情勢に左右される＝米国株概況 ダウ平均は上昇 本日もイラン情勢に左右される＝米国株概況

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NY株式6日（NY時間16:26）（日本時間05:26）

ダウ平均 46669.88（+165.21 +0.36%）

S＆P500 6611.83（+29.14 +0.44%）

ナスダック 21996.34（+117.16 +0.54%）

CME日経平均先物 53985（大証終比：+445 +0.82%）



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均、ナスダックとも上昇。連休明けも市場はイラン情勢に神経質になる中、市場はやや楽観的になっている。買い戻しを強める展開までは見られないが、下値も底堅くなっている印象。



ただ、流動的なイラン情勢に変化はなく、イランが米国側の一時的な停戦案を拒否する一方、イラン側の条件に沿った恒久的な戦闘終結を求めた。半面、トランプ大統領は本日会見を行い、明日夜の期限への脅しを繰り返していたが、協議は順調に進んでいると考えているとも述べていた。



米株式市場には底打ち感も指摘され始めているものの、強気ポジションを取りに行くには依然としてハードルが高く、投資家は慎重姿勢を維持している。いずれにしろ、明日夜の期限までのニュースを待つ状況に変化はない。



先週の米株式市場は４日間の取引だったが、大幅に上昇し、Ｓ＆Ｐ５００は約６％上昇と６週ぶりに反発。１１月以来の最大の週間上昇となった。ただし、上昇の過程では紛争を巡る報道に振らされ、ボラティリティの高い週でもあった。



本日は金曜日に発表された３月の米雇用統計（グッドフライデーで株式市場は休場）のある種の消化日ではあったが、特に反応はなかった。アナリストは「雇用は回復したが、レイオフ増加や求人の弱さを踏まえると、労働市場は依然として鈍い」と評価。さらに、「原油価格上昇は仕入価格やインフレ上昇に繋がる可能性がある」とも述べている。



ＦＲＢが直近見せている様子見姿勢に変化はないものと見られる。



ソレノ・セラピューティクス＜SLNO＞が急伸。ニューロクライン＜NBIX＞が希少遺伝性疾患分野への拡大を目的に同社を２９億ドルで買収することで合意した。



アパレル販売のブート・バーン＜BOOT＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げた。目標株価は従来の１９５ドルに据え置き。直近終値よりも４４％高い水準。



光ファイバーネットワーク機器のアプライド・オプトエレクトロニクス＜AAOI＞が続伸。連休前の引け後にハイパースケーラーから８００Ｇシングルモードのデータセンター向けトランシーバーで、７１００万ドルの新規受注を獲得したと発表した。



ライブ動画配信サービスのフーボーＴＶ＜FUBO＞が大幅高。取引開始前に長期ガイダンスを公表しており、２７年度までにフリーキャッシュフロー（ＦＣＦ）の黒字化を見込んでいると発表したことが材料視されている。



バイオ医薬品のビリジアン・セラピューティクス＜VRDN＞が大幅安。アムジェン＜AMGN＞が中等度から重度の活動性甲状腺眼症（ＴＥＤ）向け治療薬「テパッザ」の第３フェーズの臨床試験で、主要・副次評価項目を達成したと発表したことが嫌気されている。ビリジアンも同疾患向け治療薬の開発に注力していた。



映画館運営のＡＭＣエンターテインメント＜AMC＞が大幅高。イースターの連休に映画チケットと飲食売上が大幅に伸びたと発表。ヒット作「ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー」が追い風となった。



リハビリ病院を運営のエンコンパスヘルス＜EHC＞が上昇。メディケア・メディケイド・サービスセンター（ＣＭＳ）が２７会計年度の入院リハビリ施設（ＩＲＦ）向けの支払い引き上げを提案したことが好感されている。



ソレノ＜SLNO＞ 52.25（+12.76 +32.31%）

ブート・バーン＜BOOT＞ 149.03（+13.87 +10.26%）

アプライド・オプト＜AAOI＞ 107.45（+3.54 +3.41%）

フーボーＴＶ＜FUBO＞ 12.07（+2.30 +23.54%）

ビリジアン＜VRDN＞ 13.90（-4.94 -26.22%）

ＡＭＣ＜AMC＞ 1.26（+0.14 +12.50%）

エンコンパスヘルス＜EHC＞ 105.15（+7.76 +7.97%）



アップル＜AAPL＞ 258.86（+2.94 +1.15%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 372.88（-0.58 -0.16%）

アマゾン＜AMZN＞ 212.79（+3.02 +1.44%）

アルファベットC＜GOOG＞ 297.66（+3.20 +1.09%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 299.99（+4.22 +1.43%）

テスラ＜TSLA＞ 352.82（-7.77 -2.15%）

メタ＜META＞ 573.02（-1.44 -0.25%）

エヌビディア＜NVDA＞ 177.64（+0.25 +0.14%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 220.18（+2.68 +1.23%）

イーライリリー＜LLY＞ 927.06（-8.52 -0.91%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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