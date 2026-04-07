NY株式6日（NY時間16:26）（日本時間05:26）
ダウ平均　　　46669.88（+165.21　+0.36%）
S＆P500　　　　6611.83（+29.14　+0.44%）
ナスダック　　　21996.34（+117.16　+0.54%）
CME日経平均先物　53985（大証終比：+445　+0.82%）

　きょうのＮＹ株式市場でダウ平均、ナスダックとも上昇。連休明けも市場はイラン情勢に神経質になる中、市場はやや楽観的になっている。買い戻しを強める展開までは見られないが、下値も底堅くなっている印象。

　ただ、流動的なイラン情勢に変化はなく、イランが米国側の一時的な停戦案を拒否する一方、イラン側の条件に沿った恒久的な戦闘終結を求めた。半面、トランプ大統領は本日会見を行い、明日夜の期限への脅しを繰り返していたが、協議は順調に進んでいると考えているとも述べていた。

　米株式市場には底打ち感も指摘され始めているものの、強気ポジションを取りに行くには依然としてハードルが高く、投資家は慎重姿勢を維持している。いずれにしろ、明日夜の期限までのニュースを待つ状況に変化はない。

　先週の米株式市場は４日間の取引だったが、大幅に上昇し、Ｓ＆Ｐ５００は約６％上昇と６週ぶりに反発。１１月以来の最大の週間上昇となった。ただし、上昇の過程では紛争を巡る報道に振らされ、ボラティリティの高い週でもあった。

　本日は金曜日に発表された３月の米雇用統計（グッドフライデーで株式市場は休場）のある種の消化日ではあったが、特に反応はなかった。アナリストは「雇用は回復したが、レイオフ増加や求人の弱さを踏まえると、労働市場は依然として鈍い」と評価。さらに、「原油価格上昇は仕入価格やインフレ上昇に繋がる可能性がある」とも述べている。

　ＦＲＢが直近見せている様子見姿勢に変化はないものと見られる。

　ソレノ・セラピューティクス＜SLNO＞が急伸。ニューロクライン＜NBIX＞が希少遺伝性疾患分野への拡大を目的に同社を２９億ドルで買収することで合意した。

　アパレル販売のブート・バーン＜BOOT＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げた。目標株価は従来の１９５ドルに据え置き。直近終値よりも４４％高い水準。

　光ファイバーネットワーク機器のアプライド・オプトエレクトロニクス＜AAOI＞が続伸。連休前の引け後にハイパースケーラーから８００Ｇシングルモードのデータセンター向けトランシーバーで、７１００万ドルの新規受注を獲得したと発表した。

　ライブ動画配信サービスのフーボーＴＶ＜FUBO＞が大幅高。取引開始前に長期ガイダンスを公表しており、２７年度までにフリーキャッシュフロー（ＦＣＦ）の黒字化を見込んでいると発表したことが材料視されている。

　バイオ医薬品のビリジアン・セラピューティクス＜VRDN＞が大幅安。アムジェン＜AMGN＞が中等度から重度の活動性甲状腺眼症（ＴＥＤ）向け治療薬「テパッザ」の第３フェーズの臨床試験で、主要・副次評価項目を達成したと発表したことが嫌気されている。ビリジアンも同疾患向け治療薬の開発に注力していた。

　映画館運営のＡＭＣエンターテインメント＜AMC＞が大幅高。イースターの連休に映画チケットと飲食売上が大幅に伸びたと発表。ヒット作「ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービー」が追い風となった。

　リハビリ病院を運営のエンコンパスヘルス＜EHC＞が上昇。メディケア・メディケイド・サービスセンター（ＣＭＳ）が２７会計年度の入院リハビリ施設（ＩＲＦ）向けの支払い引き上げを提案したことが好感されている。

ソレノ＜SLNO＞　52.25（+12.76　+32.31%）
ブート・バーン＜BOOT＞　149.03（+13.87　+10.26%）
アプライド・オプト＜AAOI＞　107.45（+3.54　+3.41%）
フーボーＴＶ＜FUBO＞　12.07（+2.30　+23.54%）
ビリジアン＜VRDN＞　13.90（-4.94　-26.22%）
ＡＭＣ＜AMC＞　1.26（+0.14　+12.50%）
エンコンパスヘルス＜EHC＞　105.15（+7.76　+7.97%）

アップル＜AAPL＞　258.86（+2.94　+1.15%）
マイクロソフト＜MSFT＞　372.88（-0.58　-0.16%）
アマゾン＜AMZN＞　212.79（+3.02　+1.44%）
アルファベットC＜GOOG＞　297.66（+3.20　+1.09%）
アルファベットA＜GOOGL＞　299.99（+4.22　+1.43%）
テスラ＜TSLA＞　352.82（-7.77　-2.15%）
メタ＜META＞　573.02（-1.44　-0.25%）
エヌビディア＜NVDA＞　177.64（+0.25　+0.14%）
ＡＭＤ＜AMD＞　220.18（+2.68　+1.23%）
イーライリリー＜LLY＞　927.06（-8.52　-0.91%）

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美