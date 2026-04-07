米１０年債利回りは横ばい 明日の期限前に慎重な雰囲気が続く＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは横ばい 明日の期限前に慎重な雰囲気が続く＝ＮＹ債券概況

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米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28）

米2年債 3.848（+0.008）

米10年債 4.335（-0.006）

米30年債 4.892（-0.013）

期待インフレ率 2.365（-0.009）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは横ばい。連休明けも市場はイラン情勢に神経質になる中、市場はやや楽観的になっていた。しかし、明日の現地時間夜の期限を前に慎重な雰囲気は続いている。トランプ大統領は強硬姿勢を堅持している一方、イラン側も米国の停戦案を拒否していた。



２－１０年債の利回り格差は+４８（前営業日：+４９）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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