【キヨシスタイル！】今季は新戦力の活躍が際立っている。ポーカーフェースの巨人・竹丸、闘争心むき出しのロッテ・毛利。対照的な新人の開幕投手2人がともに勝利投手になってさ。主役交代、球界全体が生まれ変わる時期に差し掛かっているように感じるね。

その象徴が巨人だ。丸や坂本が控えに回り、やっと若手がチャンスを生かせる空気が出てきた。阿部慎之助が変わったよね。リードされてる状況でも笑顔を振りまいて選手にプレッシャーをかけない。負けてるときは穏やかで、勝ってるときは厳しい表情の使い分け。闘将、星野仙一さんを思い出すよ。

時代のニーズに合わせてのイメチェン。穏やかな空気の中、若い選手が躍動し始めている。これまで泉口一人だったレギュラー候補が浦田、佐々木、増田陸…。それぞれ名前を覚えてもらえるくらいの活躍。勝利に貢献して、一皮も二皮もむけてきた印象を受ける。

岡本（現ブルージェイズ）がいなくなり、戸郷は不調、山崎は故障で戦列を離れている。主役がほとんどいない状況で、5勝4敗と勝ち越してるのは上出来。あとは伸びしろしかない。

WBC明けの大勢―マルティネス、勝利の方程式が戻ってきた。井上が5日のDeNA戦で7回1失点で復活勝利を飾ったのも大きい。しっかりした先発ローテーションが組めるようになれば…。面白くなってきたよ。

そんな巨人以上に勢いがあるのがヤクルトだ。最下位予想に反して7勝1敗で首位を快走。5勝は逆転勝ちで、池山新監督は選手と一緒になって盛り上がっている。

フルスイングがブンブン丸の原点。ここまで送りバントが一つもない。「俺はこういう野球をやるんだ」というメッセージを選手がしっかり受け止め、思い切りプレー。伊藤、鈴木叶、田中、増田…。みんなで村上（現ホワイトソックス）の穴を埋めている。

さすが昨年まで2軍監督を6年間務めた監督さん。風通しのいい雰囲気をつくっている。その点では、今季の慎之助監督と共通点があるかな。

ただシーズンはまだ始まったばかり。悪い波が来たときにどう食い止めるか。期待しながら見守りたい。（スポニチ本紙評論家・中畑 清）