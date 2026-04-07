エスビー食品の「ゴールデンカレー」が発売から60周年を迎え、6日に都内で記念イベントを開催した。商品CMなどに10年以上出演する女優の吉田羊（年齢非公表）が出席。カレー調理や試食を行い、「人に例えたら還暦。愛され続けてきた理由が分かる」と述べた。

日本初のスパイスにこだわった本格的なインスタントカレーとして1966年に誕生。時代に応じて変えるところ、変えないところを大切にしてきた60年だった。誕生当初は高度経済成長期真っただ中。人々の生活が豊かになり、戦後の食糧難から一変。高品質の小麦粉など原材料が安定して手に入るようになった。当時はインスタントブーム。戦後開発を進めていたカレールウはもちろん、多様なインスタント商品が登場した。

そんな時代に生まれたゴールデンカレー。担当者は「物があふれる中、暮らしの豊かさに見合った質が求められるようになった時期。そのニーズに応えた」と説明。時代によって大家族向け、個食向けと仕様を変え、材料も含め数年に1度リニューアルしてきた。

それでも味の根本は変わらない。「スパイスの香りの高さは貫いています」（担当者）。60周年記念の新商品は、初のパウダールウ。スパイスの香りにこだわりつつ、小分け仕様で少人数の食卓でも食べる分だけ調理が可能。今後は海外販売の強化を目指すという。

≪サッポロ一番も“還暦”≫品質の良い小麦粉が安定して流通したことで、インスタントの袋麺も誕生。「サッポロ一番」（サンヨー食品）、「明星チャルメラ」（明星食品）が生まれた。暮らしの豊かさを象徴するかのように、カローラと人気を二分した「サニー1000」（日産自動車）も登場。現在は生産終了したが、マイカー時代を後押しした。