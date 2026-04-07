山崎賢人主演『キングダム 魂の決戦』怒とうのアクションシーン満載の予告解禁！ 本ポスターも到着
山崎賢人が主演する映画『キングダム』シリーズ最新作『キングダム 魂の決戦』より、新たな予告・特報が到着。「秦vs六国」両軍の全戦力が集結した本ポスタービジュアルも解禁された。
【動画】息を呑む怒とうのアクションシーンがさく裂！ 映画『キングダム 魂の決戦』劇場予告＆特報第2弾
中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山崎）と、中華統一を目指す若き王・えい政（吉沢亮）を壮大なスケールで描く漫画「キングダム」（原泰久／集英社）。2006年1月より「週刊ヤングジャンプ」にて連載を開始し、現在までに単行本は78巻まで刊行され累計発行部数が、集英社青年マンガ史上初となる1億2000万部（2026年3月時点）を突破。今年で連載20周年を迎える。
実写映画最新作では、原作屈指の人気エピソードである「合従軍（がっしょうぐん）編」が描かれ、秦（しん）国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚［そ］・趙［ちょう］・魏［ぎ］・韓［かん)・燕［えん］・斉［せい］）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで秦の国家存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられる。
このたび、新たな予告・特報映像が解禁。前作『キングダム 大将軍の帰還』で描かれた馬陽の戦いにて王騎を失った3年後。その思いを受け継ぎ、更なる成長を続ける主人公・信（山崎）は千人将に昇格。天下の大将軍を目指し、遥かな道を着実に歩んでいた矢先、秦国以外の全ての国が手を組み総数50万にも及ぶ“合従軍”が、秦へと侵攻。“秦vs六国”という、かつてない規模の軍勢を前に秦国は国家滅亡の危機に陥る。
そんな絶望的な状況下、戦いの舞台となるのは、秦の国門・函谷関（かんこくかん）。秦の都・咸陽に至るための大道を塞ぐ国門「函谷関」は、これまで一度たりとも破られたことがなく、咸陽が中華一の不落の城ともいわれる所以でもある。秦国の持つ全戦力を投じ、国家の命運を懸けた“函谷関防衛戦”に挑む。
今回解禁された予告映像では、「この大戦の口火を切るのは俺達だァ！」という信のひと声を皮切りに、息を呑む圧巻のアクションシーンが次々とさく裂。甲冑を身にまとい豪快に敵陣を翻弄する信の戦闘ぶりに加え、戦場に姿を現した軍師・河了貂や、信と共にし烈な戦いを繰り広げる若き将・王賁や蒙恬らの姿も。さらには秦国王・えい政の檄により、ひょう公、桓騎、王翦ら、秦を代表する将軍たちも未曾有の危機に全身全霊で立ち向かう。
そんな秦国に立ちはだかるのは、合従軍を興した張本人であり王騎の仇ともいえる李牧。総大将・春申君を筆頭に、執念を宿した表情で秦に迫り来る各国の猛者たち。そして、かつて祖国を秦に蹂躙された怨念を背負う猛将・万極と信が対峙し、激闘を繰り広げる一幕も。
また、羌かい（きょうかい／清野菜名）や尾平（びへい／岡山天音）といったこれまで飛信隊として信とともに戦ってきた仲間たちや、壁（へき／満島真之介）、さらに李牧の側近・カイネ（佐久間由衣）らの続投も決定し、新旧魅力あふれる猛者たちが一堂に集う、シリーズ史上最大規模の総力戦に。さまざまな思惑が交錯する戦乱の中、中華統一という大義を胸に大将軍への道を突き進む信が、秦の国家存亡を懸けて“魂の決戦”に挑む。
映画『キングダム 魂の決戦』は、7月17日公開。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記。
【動画】息を呑む怒とうのアクションシーンがさく裂！ 映画『キングダム 魂の決戦』劇場予告＆特報第2弾
中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山崎）と、中華統一を目指す若き王・えい政（吉沢亮）を壮大なスケールで描く漫画「キングダム」（原泰久／集英社）。2006年1月より「週刊ヤングジャンプ」にて連載を開始し、現在までに単行本は78巻まで刊行され累計発行部数が、集英社青年マンガ史上初となる1億2000万部（2026年3月時点）を突破。今年で連載20周年を迎える。
このたび、新たな予告・特報映像が解禁。前作『キングダム 大将軍の帰還』で描かれた馬陽の戦いにて王騎を失った3年後。その思いを受け継ぎ、更なる成長を続ける主人公・信（山崎）は千人将に昇格。天下の大将軍を目指し、遥かな道を着実に歩んでいた矢先、秦国以外の全ての国が手を組み総数50万にも及ぶ“合従軍”が、秦へと侵攻。“秦vs六国”という、かつてない規模の軍勢を前に秦国は国家滅亡の危機に陥る。
そんな絶望的な状況下、戦いの舞台となるのは、秦の国門・函谷関（かんこくかん）。秦の都・咸陽に至るための大道を塞ぐ国門「函谷関」は、これまで一度たりとも破られたことがなく、咸陽が中華一の不落の城ともいわれる所以でもある。秦国の持つ全戦力を投じ、国家の命運を懸けた“函谷関防衛戦”に挑む。
今回解禁された予告映像では、「この大戦の口火を切るのは俺達だァ！」という信のひと声を皮切りに、息を呑む圧巻のアクションシーンが次々とさく裂。甲冑を身にまとい豪快に敵陣を翻弄する信の戦闘ぶりに加え、戦場に姿を現した軍師・河了貂や、信と共にし烈な戦いを繰り広げる若き将・王賁や蒙恬らの姿も。さらには秦国王・えい政の檄により、ひょう公、桓騎、王翦ら、秦を代表する将軍たちも未曾有の危機に全身全霊で立ち向かう。
そんな秦国に立ちはだかるのは、合従軍を興した張本人であり王騎の仇ともいえる李牧。総大将・春申君を筆頭に、執念を宿した表情で秦に迫り来る各国の猛者たち。そして、かつて祖国を秦に蹂躙された怨念を背負う猛将・万極と信が対峙し、激闘を繰り広げる一幕も。
また、羌かい（きょうかい／清野菜名）や尾平（びへい／岡山天音）といったこれまで飛信隊として信とともに戦ってきた仲間たちや、壁（へき／満島真之介）、さらに李牧の側近・カイネ（佐久間由衣）らの続投も決定し、新旧魅力あふれる猛者たちが一堂に集う、シリーズ史上最大規模の総力戦に。さまざまな思惑が交錯する戦乱の中、中華統一という大義を胸に大将軍への道を突き進む信が、秦の国家存亡を懸けて“魂の決戦”に挑む。
映画『キングダム 魂の決戦』は、7月17日公開。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記。