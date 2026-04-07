スピードスケート女子で今季限りで現役を引退した高木美帆さんが６日、都内で引退会見を開いた。３年間同じクラスだった帯広南商高時代からの親友・小國（おくに）樹璃さんは「長い間頑張ったねっていう気持ちと、さみしい気持ちと両方」と心境を明かした。

卒業後も互いの自宅を行き来する仲で、高木さんが食事を振る舞ってくれたことも何度もあった。引退についても３月にＳＮＳで公表する前にＬＩＮＥで連絡をくれた。Ｗ杯など国際大会も映像で視聴するなど、活躍を応援してきただけに「お疲れ様。頑張ったね。楽しませてくれてありがとう」と伝えたという。

３月に現役最後の大会の世界選手権から帰国し、地元に戻った際は空港でハグで出迎えた。普段は競技の話はしないが「美帆の表情がすごく柔らかくなったので。背負っていたものが下りたのかなという感じがしました」と振り返った。

高木さんは会見では今後について未定としたが、小國さんは「美帆がやることは、何でもきっとうまくいくはず」と確信している。既に現役時代にできなかった約束も交わしている。「オフシーズンも陸上トレーニングがあったりして、旅行とかも行ったことがなかったので。１泊でどこかに行きたいねって、計画を立ててます。（北海）道内とか近場になると思いますけど」と明かし、実現を心待ちにしていた。（林 直史）