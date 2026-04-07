◆米大リーグ ホワイトソックス―オリオールズ（６日・米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

村上宗隆内野手所属の擁するホワイトソックスは６日（日本時間７日）から、本拠地でオリオールズと３連戦を行う。初戦先発はグラント・テーラー投手。早くも今季３度目のオープナーに起用された。３日のブルージェイズ戦初戦以来、４日間で３度目の先発だ。チーム再建を目指すホワイトソックスの新しい戦略。テーラーは「リーグ最多先発登板記録を狙えるかも」と意気込んでいる。

開幕６試合、村上の３試合連続本塁打も実らず、開幕から１勝５敗。先発陣の序盤ＫＯが目立ったホ軍。本拠シカゴに戻るチャーター便で、首脳陣は断を下す。テーラーにブルージェイズとの第２戦のオープナーを告げた。「ワクワクしました。貢献出来るなら、どんな形でもうれしい。３日にうまく投げられたので、試合後、明日（第３戦）も頼む、と言われて、興奮しました。球数も２試合で１８球だったし、連投も問題はなかった。体の調子はいいです」と２３歳右腕は腕をぶす。

３年連続１００敗以上の低迷から再建を目指す今季。若く経験の浅い先発陣が立ち上がりに苦戦する中、初回、相手上位打線を封じるのが、テーラーの任務だ。昨年６月にメジャー初昇格。同月２０日にオープナーで初先発した後、中１日でメジャー初セーブを記録するなど、３６試合登板で、２先発、６セーブだった。「マイナーでは先発を経験しているので、その準備の仕方を生かしています。マウンドに上がったらすることは同じ。早く有利なカウントを作ることを心がけています」

今季は３戦目で初先発。昨年のア・リーグ覇者ブルージェイズを相手に、２試合とも初回を無失点と好投。２２年ぶりとなるホーム開幕シリーズ３タテに貢献した。今後も、テーラーのオープナー作戦が定着するかもしれない。「成功を重ねれば、もしかして、リーグ最多先発を狙えるかもしれませんね。どうなるかみてみましょう」と笑った。

かつて、昭和のＮＰＢでは、１９６１年に６９試合登板で３５勝を挙げた中日の権藤博氏の酷使から「雨、雨、権藤、雨、権藤」というフレーズが生まれた。近代メジャーは、２０１８年にレイズが始めたオープナーが浸透。定番の作戦になっている。下剋上を目指すホワイトソックスのオープナー作戦。テーラーは、“メジャー版・権藤”を襲名するだろうか。