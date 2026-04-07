今年もやります！大好評の月イチ企画「X（旧ツイッター）で選手に聞きタイガー」の第1回は高寺望夢内野手（23）。2年連続で開幕1軍入りした6年目の若虎に、ファンから集まった質問をぶつけた。（取材・構成＝八木 勇磨、石崎 祥平）

【Q】学生時代、野球以外で夢中になった事はありますか？（のんのんさん）

【A】小、中学時代は野球以外の球技を休み時間にずっとやっていました。特にバスケットボールが好きで友だち10人を集めて試合をしていました。バレーボールも好きでアタックも得意です。バスケとバレーは五輪とかW杯がテレビでやっていたら必ず見ます。サッカーのリフティングは100回以上できますよ。野球同様、球技がめっちゃ好きです。

【Q】打点を挙げたた後、守備に就いた際の「高寺コール」の時にすごいきれいにお礼をしてくれるのが印象的です。普段から気をつけていることはありますか？（誉さん）

【A】すごく細かいところまで見ていますね！6歳から地元・長野の上田リトルに入って、あいさつとか礼儀作法をたたき込まれたおかげかもしれないです。近本さんや輝さんのように帽子を取って、ファンの声援に手を振って応えたい気持ちもありますけど、それはレギュラー選手になってからですね。

【Q】阪神の投手と真剣勝負するなら誰と勝負してみたいですか？また、どの球を打ってみたいですか？（BYさん）

【A】阪神ならドラフト同期の村上さんですね。僕の記憶ではシート打撃での対戦しかないと思います。打つボールは…もちろんスローボールです（笑い）。村上さんのスローボールをヒットにしている人を、見たことないので。他の球は凄いので、スローボールなら飛びついて振りたいと思います。

【Q】趣味を教えてください。（ズッキーニさん）

【A】去年の12月から1人暮らしを始めて、自宅では「Nintendo Switch」の「スプラトゥーン」をやっています。あれ、めちゃくちゃ面白いです。相手を倒しながら色を塗った方が勝ちみたいな。休日は朝起きてトレーニングをして、家に帰って「スプラトゥーン」。食事は基本外食ですね。たまに肉を買って家で焼いて食べてます。