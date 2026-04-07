阪神が４月上旬以降に導入予定だった打撃練習マシン「トラジェクトアーク」を、開幕前の３月下旬に甲子園の室内練習場に設置していたことが６日、分かった。高機能の投球マシンで、投手の等身大の映像が映し出され、球種や回転数などのデータを入力すれば本物に近い投球を体感できる。米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手（３１）が使用していることでも知られる。２００８年以来１８年ぶりの開幕３カード連続勝ち越しの裏には秘密兵器の効果もあった。

阪神は開幕３カード連続で勝ち越しと、絶好のスタートダッシュを切った。この９試合、先発だけでも初対戦は５人。シーズン序盤は初物への攻略が鍵を握るが、陰の立役者となっていたのが「トラジェクトアーク」だった。

昨年１２月、４月上旬以降をめどに２台が導入されると判明。これが前倒しされて、３月下旬の開幕前に１台が甲子園球場の室内練習場に設置された。３年間１億円でのリース契約と高額だが、すでに効果として表れている。坂本は「イメージがつくから、個人的にはめちゃくちゃいいと思う」と歓迎した。

「トラジェクトアーク」はデータを入力すれば前面のモニターに投手の等身大映像が映し出され、本物さながらのピッチングが体感できる。複数の選手は３月３１日から４月２日の京セラドーム３連戦でも、甲子園に寄って同機器で目慣らしをしてから球場入り。坂本が「試合の日に１打席、２打席見てから打席に立てば初見じゃなくなる」と言うように、初対戦という概念がなくなった。

実際に坂本は巨人のドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）、広島のターノックと初顔合わせで安打を記録。「初対戦の投手の軌道が初見じゃなくなるというのは、すごく大きいこと。反応しやすくなるし、見ていないボールのことを考えなくて済む。そういう意味では打席でやることがシンプルになるから、すごくいいと思う」。すでに愛用者の一人になっている。

近日中にファームのＳＧＬにも設置予定。ＮＰＢではソフトバンクや楽天、巨人、ロッテも導入している。ＭＬＢでも多くの球団が使用していて、ドジャースの大谷もルーティンの一つとして練習に取り入れている。

チームは７日から本拠地・甲子園で今季初の３連戦を戦う。相手は首位のヤクルト。初戦の相手先発は何度も対戦のある小川だが、中継ぎにはキハダやリランソと新戦力もそろっている。

今後も未知の敵を丸裸にするため、強力な武器になることは確実。悲願の連覇へ向け、最新機器も選手たちを後押ししている。「僕の場合はめちゃくちゃ役に立っているし、効果はかなりあると思う」と坂本。再び頂点へ立つため、虎の秘密兵器は欠かせない存在となりそうだ。

◆阪神は今季、相手の先発投手と初顔合わせだった試合で３勝２敗。相手投手の防御率は４．１３で、昨季までに対戦経験のある４投手の２．２５から２点近くも悪化させることに成功している。開幕戦こそ新人の巨人竹丸に初登板勝利を許したが、３戦目に同じくルーキー山城から５点を奪い、三回途中ＫＯ。プロの厳しさを教えた。