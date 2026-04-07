「ボクシング・ＷＢＣ世界バンダム級挑戦者決定戦」（１１日、両国国技館）

ＷＢＣ世界バンタム級１位で世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝が６日、都内で、同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝との同級挑戦者決定戦へ向け、公開練習を行った。ミット打ち、サンドバッグ打ちなど計６ラウンド分行い、強打や鋭いコンビネーションなどを披露。天心からの“ＫＯ宣言”に対し「今回は相手のホーム（日本）で戦うので、ハッキリした形で勝たないといけない」と呼応した。

百戦錬磨の元世界王者は表情を変えることなく、打倒天心への自信をにじませた。エストラダは「天心選手はいいファイターで若くて将来のある選手。（昨年１１月の）井上拓真戦も素晴らしい試合だった」とうなずきつつも「天心選手も私に勝ちたいと思うが、私も彼に絶対に勝たないといけない。この試合に勝って、チャンピオンの井上拓真選手に挑戦したい」と青写真を描いた。

フライ級、スーパーフライ級で２団体統一王者に輝いたエストラダは４５勝（２８ＫＯ）４敗の戦績を誇り、今回が５０戦目の節目となる。バンタム級転向２戦目で、数あるオファーの中から天心との挑戦者決定戦を選んだが「世界王者に返り咲くチャンス」と気合十分。天心が「ＫＯしたい」と予告していたことを伝え聞くと「今回は相手のホーム（日本）で戦うので、（自分も）ハッキリした形で勝たないといけない。ＫＯを狙えるなら狙っていきたい」と呼応し「あとは（結果は）神のみぞ知る。勝ちにこだわりたい」と期した。

また、５月２日の東京ドーム大会では、王者の井上拓真（大橋）が元世界４階級制覇王者の井岡一翔（志成）の挑戦を受ける。日本でも注目度の高いこの一戦について、エストラダは「経験や今までの戦い方を考えると、６０対４０で井岡選手に分があるのではないか。やってみないとわからないが」と予想を披露。「夢は地元（メキシコ）のソノラ州の英雄である３階級制覇王者フリオ・セサール・チャベスに並ぶこと。３階級制覇を目指したい」。高い志を掲げる３５歳の強豪が日本人ボクサーに襲いかかる。

◇フアンフランシスコ・エストラダ １９９０年４月１４日、メキシコ出身。２００８年８月にプロデビュー。１２年１１月、ＷＢＡ世界ライトフライ級王者ローマン・ゴンザレス（ニカラグア）に判定負け。１３年４月、ＷＢＡ・ＷＢＯ世界フライ級王座を奪取した。スーパーフライ級ではＷＢＣ王者としてＷＢＡ王者ローマン・ゴンザレスとの王座統一戦に勝利。ＷＢＣ世界同級王者として２４年６月、挑戦者ジェシー・ロドリゲス（米国）に７回ＫＯ負けで陥落。家族は妻と子供４人。右ボクサーファイター。１６３センチ。