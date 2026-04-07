鬼門突破へ。巨人は新外国人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）、田中将大投手（３７）、則本昂大投手（３５）の順で先発し、三本の矢を放つ。６日はジャイアンツ球場でおのおのが最終調整。最速１６３キロの助っ人右腕が先陣を切る。

「去年は在籍していなかったし、去年は去年で今はもう終わっていること。しっかりいい３連戦にすることが大事としか考えていない」

昨季はチームとして２勝１０敗と大きく負け越した敵地。１２試合で５７失点と打ち込まれた。だが、負のデータも新助っ人には関係ない。首脳陣からマツダスタジアムの特徴を聞き込み「メジャーのマウンドも結構傾斜が違う。そういう中で投げてきて、慣れることに慣れた」と適応力にも自信を見せた。

２戦目に登板予定の田中将は昨季、２回５失点（自責点４）と打ち込まれた相手でもある。「その日はその日だし、また今回は今回。去年は去年だし、今年は今年。そういうマインドでやっている」とし、「ベストを尽くして、みんなが勝利に向かって戦っていくことが大事」と、一丸で打破することの重要性を説いた。

今季からセ・リーグで戦う則本もデータが少ない点でウィットリーと同じ強みがある。新たな顔ぶれが加わった新巨人。過去のイメージに縛られず、鬼門の扉をこじ開ける。