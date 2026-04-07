スピードスケートで、夏季を含めて日本女子最多となる五輪メダル通算１０個を誇る高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が６日、都内で、現役引退会見に臨んだ。３９社１１１人の報道陣が駆けつけた中、白のパンツスーツ姿で登場。引退への経緯や、今後の活動について約２時間かけてゆっくりと語った。冒頭には、所属先が同じスノーボード男子五輪金メダリストの平野歩夢が登場するサプライズがあった。

現役ラストレースだった３月の世界選手権を終え、約１カ月。高木は晴れやかな表情で、５歳から始まったスピードスケート人生を振り返った。

「寂しい気持ちとか、ぽっかり穴が開いてしまったというようなことは感じていない。私のこれからの人生に、ともに歩んできたスピードスケートとの時間がなくなることはないと、どこかで感じられている」

現役生活に別れを告げた理由は「自分を律して押し上げるパッション（情熱）が少しずつなくなっていると感じた」から。「波に乗っていた」と自負する２０１８年平昌五輪、２２年北京五輪と比べて「スピードスケートとの向き合い方がアスリートとしてじゃなく、人生の一部になっているように感じた」という。目標へ本気で向かっていく途中で、理想に近づけない現実とぶつかり「引退することを決断したというより、受け入れたという感じ」と区切りをつけた。

現実味はじわじわと感じている。スケート靴を見て「この靴に足を入れた瞬間を味わうことがないんだなと思うと、本当に引退したんだなと実感が湧く」。ふとした時に感傷に浸ることはあるが「しんみりした時間を過ごしたりはない」と、世界中のリンクを滑ってきた思い出は笑顔で振り返ることができる。

１５歳だった１０年バンクーバー大会から４度の五輪に出場。夏季を含めて日本女子最多１０個のメダルを手にした。スピードスケートとは「自分をここまでつくってくれたものの一つ」だという。「本気になる環境が自分にとってのスピードスケート。そういうものに人生の中で出会えたのはすごくありがたい」と頰を緩めた。

「何者でもない時間でもいたい」と今後は未定。今、前には「真っ白な画用紙が広がっている感じ」とし、これから始まるまっさらな第二の人生に胸を躍らせている。そんな中で既に関心を持っているのが「脳と体の関係」と「人の健康寿命や思考に関すること」。「ノウハウを深めていって、広げていったりする活動ができたら面白いかな」と、いかにも“求道者”らしかった。

「今までは狭い世界で一つのものに集中するために時間を費やしてきた。今は自分の帆を目いっぱい広げて、思うがままに進んでいきたい」。スピードスケートの黄金時代を築いてきた一人が、無限大の新たな可能性を探り、足を踏み出す。

◇高木美帆（たかぎ・みほ）１９９４年５月２２日、北海道幕別町出身。中学生だった１５歳で２０１０年バンクーバー五輪に初出場。帯広南商高から日体大に進学した。４度出場の五輪は１８年平昌で団体追い抜きの金などメダル３個、２２年北京で１０００メートルの金など４個を獲得。ミラノ・コルティナ大会は５００メートル、１０００メートル、団体追い抜きでの銅３つを加え、通算１０個は日本歴代３位タイで、女子では夏季を含めて最多。Ｗ杯３８勝は男女を通じて日本史上最多。１５００メートルの世界記録保持者。姉は平昌五輪で２つの金メダルを獲得した菜那さん。