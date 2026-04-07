山崎賢人主演「キングダム 魂の決戦」“秦vs六国”全戦力集結の本ポスター解禁 怒涛アクション炸裂の最新映像も公開
【モデルプレス＝2026/04/07】俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務める映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）より、最新予告、特報、本ポスターが解禁された。
【写真】山崎賢人、小栗旬・山田裕貴らと激しい戦い「キングダム」予告解禁
シリーズ最新作『キングダム 魂の決戦』では、原作屈指の好評エピソードである「合従軍編」が描かれ、国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで秦の国家存亡を懸けた攻防戦が繰り広げられる。
前作に続き、秦国で天下の大将軍を目指す主人公・信（しん）役の山崎が主演を務め、中華統一に挑む若き秦国王・嬴政（えいせい）役の吉沢亮、軍師を志す河了貂（かりょうてん）役の橋本環奈、豪胆無比な秦国の将軍・麃公（ひょうこう）役の豊川悦司をはじめ豪華キャスト陣が続投。さらに、信・嬴政とともにこれまでも秦国の危機に立ち向かってきた騰（とう／要潤）、蒙武（もうぶ／平山祐介）、昌平君（しょうへいくん／玉木宏）、昌文君（しょうぶんくん／郄嶋政宏）らや、呂不韋（りょふい／佐藤浩市）、肆氏（しし／加藤雅也）といった面々も登場する。今作も引き続き佐藤信介が監督を務める。さらに、信と同じく大将軍を志す若き将・蒙恬（もうてん／志尊淳）と王賁（おうほん／神尾楓珠）が本作より新たに登場。桓騎（かんき／坂口憲二）、王翦（おうせん／谷田歩）、蒙驁（もうごう／坂東彌十郎）、張唐（ちょうとう／橋本さとし）といった秦国屈指の将も戦に加わり、秦軍の全戦力が集結する。
一方、前作で王騎（おうき／大沢たかお）を討った秦国の宿敵、軍師・李牧（りぼく／小栗旬）が率いる合従軍には、秦国を滅ぼさんとする各国の猛者たちが勢ぞろい。楚の宰相にして軍総司令の春申君（しゅんしんくん／斎藤工）が総大将に君臨し、合従軍の膨大な兵力を束ねる。狂気の猛将・万極（まんごく／山田裕貴）をはじめ、汗明（かんめい／勝矢）、媧燐（かりん／三吉彩花）、慶舎（けいしゃ／中村蒼）、呉鳳明（ごほうめい／田中圭）、成恢（せいかい／渋谷謙人）、オルド（宍戸開）といった各国の将軍が圧倒的戦力で一斉に牙を剥く。
3月26日に【秦軍】の面々が一挙解禁され、3月31日には【合従軍】の恐るべき全貌が明らかになった『キングダム 魂の決戦』。この度新たな予告・特報映像が解禁され、解禁後2週間で既に60万回以上再生されている特報【秦軍ver】、特報【合従軍ver】に続く、3週連続の映像解禁となる。さらに＜秦vs六国＞両軍の全戦力が集結した本ポスタービジュアルも解禁された。
前作『キングダム 大将軍の帰還』で描かれた馬陽の戦いにて王騎を失った3年後。その思いを受け継ぎ、更なる成長を続ける主人公・信（山崎）は千人将に昇格した。天下の大将軍を目指し、遥かな道を着実に歩んでいた矢先、秦国以外の全ての国が手を組み総数50万にも及ぶ“合従軍”が、秦へと侵攻。秦vs六国という、かつてない規模の軍勢を前に秦国は国家滅亡の危機に陥る。そんな絶望的な状況下、戦いの舞台となるのは、秦の国門・函谷関である。秦の都・咸陽に至るための大道を塞ぐ国門「函谷関」は、これまで一度たりとも破られたことがなく、咸陽が中華一の不落の城ともいわれる所以でもあります。秦国の持つ全戦力を投じ、国家の命運を懸けた“函谷関防衛戦”に挑む。
今回解禁された予告映像では、「この大戦の口火を切るのは俺達だァ！」という信のひと声を皮切りに、息を呑む圧巻のアクションシーンが次々と炸裂。甲冑を身にまとい豪快に敵陣を翻弄する信の戦闘ぶりに加え、戦場に姿を現した軍師・河了貂や、信と共に熾烈な戦いを繰り広げる若き将・王賁や蒙恬らの姿もある。さらには秦国王・嬴政の檄により、麃公、桓騎、王翦ら、秦を代表する将軍たちも未曾有の危機に全身全霊で立ち向かう。そんな秦国に立ちはだかるのは、合従軍を興した張本人であり王騎の仇ともいえる李牧である。総大将・春申君を筆頭に、執念を宿した表情で秦に迫り来る各国の猛者たち。そして、かつて祖国を秦に蹂躙された怨念を背負う猛将・万極と信が対峙し、激闘を繰り広げる一幕もある。
また、羌瘣（きょうかい／清野菜名）や尾平（びへい／岡山天音）といったこれまで飛信隊として信とともに戦ってきた仲間たちや、壁（へき／満島真之介）、さらに李牧の側近・カイネ（佐久間由衣）らの続投も決定し、新旧魅力溢れる猛者たちが一堂に集う、シリーズ史上最大規模の総力戦になる。様々な思惑が交錯する戦乱の中、中華統一という大義を胸に大将軍への道を突き進む信が、秦の国家存亡を懸けて“魂の決戦”に挑む。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山崎賢人、小栗旬・山田裕貴らと激しい戦い「キングダム」予告解禁
◆「キングダム 魂の決戦」“秦vs六国”の猛者集結
シリーズ最新作『キングダム 魂の決戦』では、原作屈指の好評エピソードである「合従軍編」が描かれ、国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで秦の国家存亡を懸けた攻防戦が繰り広げられる。
一方、前作で王騎（おうき／大沢たかお）を討った秦国の宿敵、軍師・李牧（りぼく／小栗旬）が率いる合従軍には、秦国を滅ぼさんとする各国の猛者たちが勢ぞろい。楚の宰相にして軍総司令の春申君（しゅんしんくん／斎藤工）が総大将に君臨し、合従軍の膨大な兵力を束ねる。狂気の猛将・万極（まんごく／山田裕貴）をはじめ、汗明（かんめい／勝矢）、媧燐（かりん／三吉彩花）、慶舎（けいしゃ／中村蒼）、呉鳳明（ごほうめい／田中圭）、成恢（せいかい／渋谷謙人）、オルド（宍戸開）といった各国の将軍が圧倒的戦力で一斉に牙を剥く。
◆「キングダム 魂の決戦」ポスタービジュアル＆予告解禁
3月26日に【秦軍】の面々が一挙解禁され、3月31日には【合従軍】の恐るべき全貌が明らかになった『キングダム 魂の決戦』。この度新たな予告・特報映像が解禁され、解禁後2週間で既に60万回以上再生されている特報【秦軍ver】、特報【合従軍ver】に続く、3週連続の映像解禁となる。さらに＜秦vs六国＞両軍の全戦力が集結した本ポスタービジュアルも解禁された。
前作『キングダム 大将軍の帰還』で描かれた馬陽の戦いにて王騎を失った3年後。その思いを受け継ぎ、更なる成長を続ける主人公・信（山崎）は千人将に昇格した。天下の大将軍を目指し、遥かな道を着実に歩んでいた矢先、秦国以外の全ての国が手を組み総数50万にも及ぶ“合従軍”が、秦へと侵攻。秦vs六国という、かつてない規模の軍勢を前に秦国は国家滅亡の危機に陥る。そんな絶望的な状況下、戦いの舞台となるのは、秦の国門・函谷関である。秦の都・咸陽に至るための大道を塞ぐ国門「函谷関」は、これまで一度たりとも破られたことがなく、咸陽が中華一の不落の城ともいわれる所以でもあります。秦国の持つ全戦力を投じ、国家の命運を懸けた“函谷関防衛戦”に挑む。
今回解禁された予告映像では、「この大戦の口火を切るのは俺達だァ！」という信のひと声を皮切りに、息を呑む圧巻のアクションシーンが次々と炸裂。甲冑を身にまとい豪快に敵陣を翻弄する信の戦闘ぶりに加え、戦場に姿を現した軍師・河了貂や、信と共に熾烈な戦いを繰り広げる若き将・王賁や蒙恬らの姿もある。さらには秦国王・嬴政の檄により、麃公、桓騎、王翦ら、秦を代表する将軍たちも未曾有の危機に全身全霊で立ち向かう。そんな秦国に立ちはだかるのは、合従軍を興した張本人であり王騎の仇ともいえる李牧である。総大将・春申君を筆頭に、執念を宿した表情で秦に迫り来る各国の猛者たち。そして、かつて祖国を秦に蹂躙された怨念を背負う猛将・万極と信が対峙し、激闘を繰り広げる一幕もある。
また、羌瘣（きょうかい／清野菜名）や尾平（びへい／岡山天音）といったこれまで飛信隊として信とともに戦ってきた仲間たちや、壁（へき／満島真之介）、さらに李牧の側近・カイネ（佐久間由衣）らの続投も決定し、新旧魅力溢れる猛者たちが一堂に集う、シリーズ史上最大規模の総力戦になる。様々な思惑が交錯する戦乱の中、中華統一という大義を胸に大将軍への道を突き進む信が、秦の国家存亡を懸けて“魂の決戦”に挑む。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】