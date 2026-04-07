ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
【米国】
＊ISM非製造業景気指数（3月）23:00
結果 54.0
予想 54.9 前回 56.1
【発言・ニュース】
＊トランプ大統領
・火曜日の期限は最終のものだ。
・イランの提案は大きな一歩だが十分ではない。
・私なら石油の奪取を選ぶ。
・イランが譲歩せぬなら、橋と発電所はなくなる。
・イランは停戦を望んでいる。
・期限を再度延長する可能性は極めて低い。
・戦争犯罪との批判については心配していない。
・イランは明日の夜に完全に打倒される可能性も。
・イランでの捜索・救助活動について協議すると表明。
・私には最善の計画があるが、それは教えない。
・イラン国民は米国による空爆継続を望んでいる。
・体制転換を求めて行ったわけではない。
・イランには米東部時間７日午後８時まで時間がある。
・イランとの協議は順調に進んでいると考えている。
・ネタニヤフ首相と昨日話した。
・多くは自分の直感に基づいている。
・停戦については話せない。
＊イラン、停戦案を拒否 恒久的終結を要求
・イランは停戦案を拒否
・パキスタンを通じて米国側に回答。
・イランは恒久的終結を要求。
・ホルムズ海峡の安全通航巡るプロトコルを要求。
＊テヘランで爆発音
イランの地元メディアによると、イランのテヘランで爆発音が聞こえたと報じられている。また、イスファハーン上空を戦闘機が飛行中に爆発音が聞こえるとも報じられた。
【米国】
＊ISM非製造業景気指数（3月）23:00
結果 54.0
予想 54.9 前回 56.1
【発言・ニュース】
＊トランプ大統領
・火曜日の期限は最終のものだ。
・イランの提案は大きな一歩だが十分ではない。
・私なら石油の奪取を選ぶ。
・イランが譲歩せぬなら、橋と発電所はなくなる。
・イランは停戦を望んでいる。
・期限を再度延長する可能性は極めて低い。
・戦争犯罪との批判については心配していない。
・イランは明日の夜に完全に打倒される可能性も。
・イランでの捜索・救助活動について協議すると表明。
・私には最善の計画があるが、それは教えない。
・イラン国民は米国による空爆継続を望んでいる。
・体制転換を求めて行ったわけではない。
・イランには米東部時間７日午後８時まで時間がある。
・イランとの協議は順調に進んでいると考えている。
・ネタニヤフ首相と昨日話した。
・多くは自分の直感に基づいている。
・停戦については話せない。
＊イラン、停戦案を拒否 恒久的終結を要求
・イランは停戦案を拒否
・パキスタンを通じて米国側に回答。
・イランは恒久的終結を要求。
・ホルムズ海峡の安全通航巡るプロトコルを要求。
＊テヘランで爆発音
イランの地元メディアによると、イランのテヘランで爆発音が聞こえたと報じられている。また、イスファハーン上空を戦闘機が飛行中に爆発音が聞こえるとも報じられた。