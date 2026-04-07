【経済指標】

【米国】

＊ISM非製造業景気指数（3月）23:00

結果 54.0

予想 54.9 前回 56.1



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

・火曜日の期限は最終のものだ。

・イランの提案は大きな一歩だが十分ではない。

・私なら石油の奪取を選ぶ。

・イランが譲歩せぬなら、橋と発電所はなくなる。

・イランは停戦を望んでいる。

・期限を再度延長する可能性は極めて低い。

・戦争犯罪との批判については心配していない。

・イランは明日の夜に完全に打倒される可能性も。

・イランでの捜索・救助活動について協議すると表明。

・私には最善の計画があるが、それは教えない。

・イラン国民は米国による空爆継続を望んでいる。

・体制転換を求めて行ったわけではない。

・イランには米東部時間７日午後８時まで時間がある。

・イランとの協議は順調に進んでいると考えている。

・ネタニヤフ首相と昨日話した。

・多くは自分の直感に基づいている。

・停戦については話せない。



＊イラン、停戦案を拒否 恒久的終結を要求

・イランは停戦案を拒否

・パキスタンを通じて米国側に回答。

・イランは恒久的終結を要求。

・ホルムズ海峡の安全通航巡るプロトコルを要求。



＊テヘランで爆発音

イランの地元メディアによると、イランのテヘランで爆発音が聞こえたと報じられている。また、イスファハーン上空を戦闘機が飛行中に爆発音が聞こえるとも報じられた。

外部サイト