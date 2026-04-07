◆米大リーグ ブルージェイズ―ドジャース（６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日午前８時７分開始予定）、敵地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。昨季のワールドシリーズと同じ対戦カードで、２戦連発の３号、日本人選手では単独２位に浮上する４１試合連続出塁をマークできるかに注目だ。ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は「４番・三塁」で先発する。

大谷は３日（同４日）の敵地・ナショナルズ戦で、開幕７試合、２８打席目にしてようやく１号を元巨人のマイコラスから放った。前日５日（同６日）にも元巨人のグリフィンから２号。開幕からの６試合ではわずか３安打だったが、ナショナルズとの３連戦では２本塁打など３試合連続マルチ安打で一気に調子を上げた。昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁も「４０」にまで自己記録を伸ばして日本人史上２位タイとなり、イチロー（マリナーズ）が０９年４〜６月に作った日本人記録の「４３」にもあと「３」と迫っている。

ブルージェイズの先発はマックス・シャーザー投手（４１）。現役投手では２位の通算２２２勝を挙げ、サイ・ヤング賞を３度受賞しているレジェンド右腕だ。大谷はこれまでレギュラーシーズンでは本塁打がなく６打数２安打。昨年のワールドシリーズでは延長１８回までもつれた大接戦だった第３戦で本塁打を放つなど、４打数３安打（１本塁打、１二塁打）と打ち崩した。シャーザーは「打席でもマウンドでも信じられないプレーヤー。対戦が楽しみだし、全力で戦って、アウトをとりたい」とリベンジに燃えている。

ドジャースは前日５日（同６日）までの敵地でのナショナルズ３連戦で３連勝し、勢いに乗ってカナダ・トロントに乗り込んだ。岡本和真内野手（２９）も加わったブルージェイズは、昨季のワールドシリーズで第７戦まで戦った相手。大谷がＦＡになった２３年シーズン終了後には、ブルージェイズへの移籍の可能性が現地で報道されたことで、ブルージェイズの本拠地で打席に立つと、これまで大きなブーイングを浴びている。調子を上げてきた大谷が、ワールドシリーズのリマッチへ挑む。