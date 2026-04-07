シャイトープ、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』OPテーマ「リフレイン」リリース決定
シャイトープが、ニューシングル「リフレイン」を5月13日にリリースすることが決定。CDリリースに先駆け、表題曲「リフレイン」が4月15日から先行配信される。
■大切な存在へのピュアな想いに、切なさと儚さが滲む
「リフレイン」は、4月7日よりTOKYO MX、静岡朝日テレビ、テレビ愛知、KBS京都、サンテレビ、AT-X、BS11で放送開始となるTVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のオープニングテーマとして書き下ろされた一曲。大切な存在へのピュアな想いに、切なさと儚さが滲む楽曲で、3人の音にストリングスが絡み合うことで、美しくエモーショナルな世界が広がる。
シングルは通常盤と期間生産限定盤の2形態で発売。期間生産限定盤は、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』描き下ろし絵柄デジパック仕様となっており、ノンクレジットオープニングムービーを収録したBlu-rayが付属する。リリースの発表に合わせて、ジャケット写真も公開された。
さらに、9月5日に東京・豊洲PITにて、シャイトープ史上最大規模となるワンマンライブの開催が決定した。本公演は、4月6日に放送されたFm yokohama『ピロートープ』内でサプライズ発表された。オフィシャルファンクラブ「もぐらのす」では、4月6日よりチケットの最速先行受付がスタートしている。
なお、シングル「リフレイン」の通常盤と期間生産限定盤の初回仕様には、本公演のチケット先行応募チラシが封入される。
■リリース情報
2026.04.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE「リフレイン」
2026.05.12 ON SALE
SINGLE「リフレイン」
■ライブ情報
『シャイトープ ワンマンライブ 2026』
09/05（土）東京・豊洲PIT
■【画像】レプリカだって、恋をする。』キービジュアル
■【画像「リフレイン」のジャケット写真
[期間生産限定盤/CD＋Blu-ray]
(C)榛名丼/KADOKAWA/レプリカだって、恋をする。
■関連リンク
TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』作品サイト
https://replico.jp/
シャイトープ OFFFICIAL SITE
https://shytaupe.com/