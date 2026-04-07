かけがえのない文化遺産を多くの人に見てもらいながら、後世に残していくのは、博物館や美術館の大切な責務だ。

収支ばかりにとらわれれば、本来の役割を見失いかねない。

文化庁は、国立の博物館や美術館計１２館を運営する三つの独立行政法人が、今後５年間で達成すべき運営上の目標を定めた。

入館料などの自己収入を、２０３０年度に展示費用の６５％以上にするほか、３５年度には１００％を目指すとした。現在は３法人とも５０％台にとどまっている。

さらに、この割合が２９年度の時点で４０％を下回った館については、社会的に求められる役割を十分に果たせていないとして、「再編」の対象にするという。

だが、博物館や美術館が、集客を見込めそうな展示ばかりになっていいのかは疑問だ。著名な絵画や工芸品だけでは、来館者に日本の歴史や美術を体系的に理解してもらうことはできない。

埋もれた作品を再評価することも期待される。震災で破損して修復された仏像などの場合、展示することで文化財を災害から守る大切さが理解されよう。収入を増やすことばかり考えていては、こうした機会は失われてしまう。

専門分野の研究を進め、収蔵品を集めたり、劣化しないよう適切な環境で保存したりすることは博物館や美術館の大切な役目だ。

例えば、人気の漫画やアニメの展示に力を入れれば、人は集まるかもしれないが、館の多様性が失われ、研究テーマや収蔵品の収集にも偏りが出かねない。

国の財政が厳しさを増しているのは事実だ。博物館や美術館にも、自ら収入を増やす努力が求められていることは言うまでもない。しかし、だからといって営利優先に陥ることは避けるべきだ。

国立大学は２００４年度の法人化以降、運営費交付金が減り、研究環境の悪化や基礎研究の衰退につながったと指摘されている。

政府は、教育や文化の価値を軽視していると受け止められぬよう、バランスの取れた施策の遂行に努めてもらいたい。

博物館や美術館は外国人観光客にも人気が高い。多言語の音声解説を充実させて、訪日客には入館料を高く設定するなど、収益力アップの方法を探ってほしい。民間企業と連携し、魅力的なグッズ開発にも取り組む必要がある。

寄付の充実も図ってはどうか。毎月少額から寄付ができ、特典を設けるような仕組みにすれば、ファンの裾野も広がるだろう。