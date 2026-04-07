J2新潟OBで本紙評論家の成岡翔氏（41）による「翔，s eye」。今回は「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の折り返しの第9節で、PK戦の末に勝利した金沢戦について語った。90分勝利はならなかったが、J1だった昨年6月15日の横浜M戦以来、実に293日ぶりとなるホームでの勝利。残り9試合に向けた課題、キーマンについても語った。

――約10カ月ぶりのホームでの勝利を求めて多くのサポーターが集まったが、前半は押される展開となった。

「相手の前からの圧力があって、前進するところで引っ掛かり、押される場面が多かったですね。でも、失点をしないことが大事。強いチームは悪い時に耐えて、自分たちの時間で得点を取る。ここ数試合と同様、GKのバウマン選手が好セーブを見せるなど無得点で折り返したのは良かったと思います」

――後半はモラエスを投入するなど得点を目指した。

「向こうの圧力が止まったこともありましたが、ハーフタイムで修正して、プレーするポジションも上がりましたね。最終ラインも高くなったことで、高い位置からボールを奪い、すぐに攻撃につなぐ形が増えました」

――結局、90分間で得点は奪えなかった。何が足りなかった？

「最後の質です。いい位置でボールを奪って攻撃に移っても、最後のパスやシュートの質を上げないと得点にはつながらない。個人の技術、出し手と受け手の関係性など、まだまだ質を上げることが必要だと思います」

――2試合連続で0―0で突入したPK戦では、またもバウマンの活躍でホームでは昨年6月15日の横浜M戦以来の勝利。

「本当にバウマン選手の存在は大きいです。ずっとホームで勝てなかったことで選手は変に意識していたと思うし、それがなくなるのは良かった。でも、やはり90分での勝利が理想。得点を取らないと勝てないですから」

――早くも前半の9試合が終わり、6勝（PK勝ち3）3敗（PK負け1）で西A組4位で折り返し。印象に残った選手は？

「バウマン選手です。PK戦での貢献はもちろん、試合の流れの中でも存在感は抜群。彼の好セーブでチームの雰囲気は凄く良くなる。まさに守護神です」

―後半の9試合でさらに順位を上げるために必要なことは？

「ここ2試合は無失点と守備は安定し、構築されてきている印象はあるけど、もっと質を高める必要がある。でも一番の課題は得点でしょう。どうやって取るのか。後ろからビルドアップするチームではあると思うので、どこから展開して、どこで仕掛けるのか。選手間での統一性というか、意思統一みたいな部分がもっと出てくると、より良い攻撃につながると思います」

――J1昇格を目指す8月開幕のリーグ戦に向け、チームが成熟度を高めるために鍵を握る選手は？

「昨年と同様、フォーメーション的に重要なのはボランチ。金沢戦の後半も大西選手、白井選手が前で絡むことによって攻撃に厚みが出ていた。だからボランチの攻撃参加が残り9試合で勝利を積み重ねていく上でのキーになると思います」

――他に期待する選手は？

「MFの笠井選手と左サイドバック（SB）の佐藤選手です。笠井選手は開幕当初はボランチでしたが、前で出場するようになってシュートチャンスに絡むようになってきた。佐藤選手は左足でのクロスも期待できる選手。注目しています」

▽金沢戦VTR 前半は相手に押し込まれる展開が続いたが、守護神のバウマンが好セーブを連発し0―0。後半は途中からモラエスを投入するなど得点を目指したが、決め手を欠いて2試合連続でスコアレスによるPK戦に突入した。ここでも1人目を阻止するなどバウマンが存在を示し4―1で勝利。90分での勝利はならなかったが、J1だった昨年6月15日の横浜M戦以来のホーム勝利となった。

◇成岡 翔（なるおか・しょう）1984年（昭59）5月31日生まれ、静岡県島田市出身の41歳。藤枝東高では中心選手として活躍し、1学年上に長谷部誠、同学年には大井健太郎、岡田隆。03年に入団した磐田では背番号10も背負うなど、主にMFとして163試合に出場して22得点もマーク。計5クラブを渡り歩き、19年に地元の当時J3藤枝で現役を引退。J1通算303試合で35得点。U―17、U―20日本代表。1メートル75、70キロ。