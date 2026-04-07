埼玉県戸田市の首都高速で２０２４年、大型トラックが渋滞の車列に突っ込み、６人が死傷した事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）などに問われた元トラック運転手の降籏紗京（ふりはたさきょう）被告（３０）が、東京高裁への控訴を取り下げたことがわかった。

懲役７年６月とした１審・東京地裁判決が確定した。

昨年１１月の地裁判決によると、降籏被告は２４年５月１４日朝、発熱で意識がもうろうとした状態でトラックを運転。時速約７５〜８０キロ・メートルで渋滞の車列に突っ込み、３人を死亡させ、他の３人に重軽傷を負わせた。

降籏被告は公判で起訴事実を認めたが、判決を不服として東京高裁に控訴した。昨年１１月、判決後に東京拘置所で読売新聞の取材に応じた際は「命を奪った責任は重く、申し訳なく思う」と述べる一方、「１審では母親の証人尋問ができなかった。できる主張をやり残したくなかった」と控訴した理由を説明していた。

東京高裁によると、降籏被告は３月２４日に控訴を取り下げたという。事故で夫の杉平裕紀（ゆうき）さん（当時４２歳）を亡くした智里さんは６日、取材に「判決が確定しても、何も終わらない。遺族の苦しみや悲しみは、これからも続いていく。被告には、刑務所の厳しい環境の中で過酷な日々を過ごしてほしい」と話した。