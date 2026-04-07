春らしさ満開の「トレンドボトムス」→【しまむら新作】2,500円以下で売ってた、、！

そろそろ、本格的に装いを春へシフトしたいころ。「なにを買おう？」と迷っているなら、【しまむら】で展開されている大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】の「新作ボトムス」がおすすめです。軽いはき心地のホワイトパンツや、ブルーベースのチェック柄スカートなど、「春らしさ満開のトレンドボトムス」（公式Instagramより）が2,500円以下のプチプラ価格で登場。一点投入するだけでおしゃれ見えする、注目のアイテムをご紹介します。

楽ちんおしゃれ見え！ 春ムード高まるホワイトパンツ

【SEASON REASON by Lin.&Red】「コクーンパンツ」\2,420（税込）

カーブを描いたコクーンシルエットがトレンド感のあるパンツ。明るく爽やかなホワイト系カラーが春ムードを盛り上げます。腰回りに並行に配置されたポケットがアクセントになり、おしゃれ見えもサポート。公式Instagramで「前紐付きで軽いはき心地が魅力」と紹介されているように、ストレスフリーにお出かけできそうです。