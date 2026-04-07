チームは今季も好スタート

米大リーグのドジャースは、3年連続の世界一を目指し、今季も5日（日本時間6日）のナショナルズ戦を終えて7勝2敗と好スタートを切った。そんな中、チームの変化を巡り、81歳の熱心なファンが怒りを表明。米ファンからも様々な声が上がった。

米地元局「NBCロサンゼルス」と、レポーターのアレックス・ロジール氏は日本時間4日、共同でインスタグラムを更新。ドジャースファンの81歳、エロル・シーガルさんについてつづった。

「エロル・シーガルさんは、50年間にわたってドジャースのシーズンチケットを持ち続けていた。彼によると、ドジャースが彼のシーズンチケットを印刷できないと言ったのは今年が初めて。この81歳の男性は、ドジャースから完全にデジタル化したため、彼のチケットを印刷するという選択肢はもはやないと伝えられたと話している。それはエロルにとって大きな問題だ。彼はコンピューターの使い方が分からず、持っているのは折りたたみ式携帯（ガラケー）だけなのだ」

ところが、窓口でチケットを購入すると印刷されたチケットをゲットできた。シーガルさんは、「印刷できるんですよ。ただ、私のために印刷したくないだけなんです」「最悪な気分ですよ。50年、5世代にわたってこのチケットを持ち続けてきました。50年ですよ。それなのに、彼らは私を見捨てたんです」と怒りを露わにした。

ドジャースの対応には、米ファンからも疑問が噴出。「ひどい。この人のチケットを印刷してあげてくれよ…80歳なんだぞ」「球場でチケットを印刷できるなら、彼のシーズンチケットだって印刷できるはず！ ドジャースは長年のファンのために、もっとしっかり対応してほしい！」「とにかくチケットを印刷して！ チケットは思い出の品なんだ！」「いやほんと、こういうファンには例外を作ってあげないとダメでしょ」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）