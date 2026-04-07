巨人が「鬼門知らず」で鬼門を突破する。阿部慎之助監督（４７）が６日、今季初めて広島との３連戦が行われる敵地・マツダスタジアムについて「オレは好きだけどね」と心中を明かした。同球場では昨季球団初のシーズン１０敗（２勝）と苦しんだが、現在１軍には今カードで先発しない２投手を除く２９選手中７人が新戦力。さらに同球場での出場が多くない若手もいるだけに、フレッシュな力を中心に打破していく。

貯金１で開幕３カードを終えた阿部巨人が、立ちはだかる真っ赤な門の前に足を踏み入れた。今季初対戦となる７日からの広島３連戦の舞台はマツダ。阿部監督は「オレは好きだけどね」と同球場についてきっぱりと言い切った。昨季は２勝のみで、球団初のシーズン１０敗を喫した敵地。それでも前向きに行こうというメッセージを込めたような言葉を残し、敵地での戦いに臨む。

辛酸をなめた事実はあるが、指揮官の言葉には根拠もある。監督就任１年目の２４年、マツダで６勝４敗２分けで、同年９月２８日にリーグＶを達成した地でもあった。さらに阿部監督自身に焦点を当てると、現役時代の通算２０００安打も３００本塁打も、同球場で達成。２３年の３勝９敗から勝ち越した２４年のように、課題を解消したい。

もちろん、昨季と今季では戦力も異なっている。橋上オフェンスチーフコーチは「やってる方としては特にこれがあるから苦手ってのは全くないですよね」と振り返った上で「（今年は）今までそういったものを経験していない選手が結構出ているので、逆にプラスになるのかな。マツダでの嫌なイメージをいい意味で持ってない選手が多いような気がします」と説いた。

実際、現在の１軍野手ではダルベック、宇都宮、松本、投手ではウィットリー、田和、則本、北浦の計７人が新戦力。さらに昨季マツダでは１試合の出場のみで売り出し中の浦田ら、鬼門と感じていない若手たちもいる。開幕から９戦連続４番で出場中のダルベックが「写真も何も見たことがないので印象はない。楽しむよ」と言えば、初のマツダとなる北浦も「そこで僕が投げて、チームとしていい雰囲気で流れを持ってこられるような投球をしたいです」と意気込みを示した。

チームが２連勝中で２カード連続勝ち越し中というのも明るい材料。一方で相手も５日の阪神戦（マツダ）でサヨナラ勝ちを収めていた。「（広島も）いい勝ち方をしているからね。初めてのカードだしね」と阿部監督。シーズン一発目の３連戦から叩き、もう鬼門とは言わせない相性へ一変させる。（田中 哲）