【オリックス】高島泰都が４・７ロッテ戦に先発…チームは３連敗中も「自分が止めるという気持ちは持ちつつ、冷静に」

オリックス・高島泰都投手（２６）が７日のロッテ戦（京セラＤ）に先発することが６日、決まった。チームは３日からの日本ハム戦（エスコン）で、今季初の同一カード３連敗。苦しい状況での登板にも「自分が（連敗を）止めるという気持ちは持ちつつ、冷静に。力まず、気負わず。結果はおのずとついてくる」と自然体を強調した。

前回登板となった３月３１日の西武戦（ベルーナＤ）では、４回５安打３失点で降板。「真っすぐとカットボールだけになってしまった。それだと（対）右打者とかが苦しくなる場面もあった」と振り返った。試合後、岸田監督からは「落ち球があった方がもっと楽に抑えられるから」と言われたことを明かし、ツーシームを練習。「フォークまではいかないけど、自分のなかでツーシームの縦に落ちる握りがしっくりくるものがあった」と中６日のマウンドへ自信をのぞかせた。

２５年は２２試合で２勝１敗、防御率３・６７。救援では１６試合で３９回１／３を投げ、防御率２・７５と安定感を見せたが「しっかり先発で結果を出せれば、中継ぎに戻ることも多分ないので」とローテ定着への思いは強い。社会人時代の所属にちなみ「王子から来た王子様」と女性ファンからも人気の３年目右腕。「６連戦の頭というのもあるので、中継ぎの方々のことも考えたら、しっかり長いイニングを投げたい。球数を少なくいけば、おのずとイニングも伸びてくる」と力を込めた。