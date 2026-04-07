「Snow Man」向井康二（31）が6日深夜放送の「SnowMan向井とパンサー向井のあなたの1週間、壁にしました」（月曜深夜0・30）に出演。あこがれの先輩・俳優の木村拓哉（53）から返ってきたスタンプを明かした。

お笑いトリオ「パンサー」向井慧から「あるものなの？みんな。憧れの先輩と言うか」と聞かれた向井康二は「誰って挙げるとなると、やっぱり木村拓哉さんになりますね」と明かした。

その理由を「カッコいいです。あと、色んな所に出ているじゃないですか。あんだけスターなのに。あれが好きです」と語った。

向井慧から「それを実際に伝えたことはあるの？」と聞かれ「あります。連絡もさせていただいているんですけど」とし、偶然、収録の前日にも「連絡色々してて。するタイミングがあって。で、スタンプでお返事されたんですね。これムズないですか？木村さんのスタンプ返し」と語った。

向井慧は興味津々に「これ言っていいかわからないけど、どういったスタンプを使われる方なの？」と聞くと向井康二も「これ言っていいんですか？」言いながらも、OKが出たようで「ウサギ使ってました。かわいいウサギを」と明かした。向井慧は「嘘〜！意外〜」と驚いていた。