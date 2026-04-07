山崎賢人主演『キングダム 魂の決戦』最新予告映像＆“秦vs六国”全戦力集結ポスター解禁
人気映画シリーズ最新作『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）より、新たな予告・特報映像が解禁された。あわせて、“秦vs六国”の総力戦を描いた本ポスタービジュアルも公開。シリーズ最大規模の戦いがいよいよ幕を開ける。
【動画】『キングダム 魂の決戦』最新映像
原作は、原泰久による同名漫画。2006年1月の連載開始から20周年を迎え、累計発行部数は1億2000万部を突破。実写映画もこれまで4作品で累計動員1734万人、興行収入245億円を記録するなど、国民的ヒットシリーズとして人気を博してきた。
時は紀元前、中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山崎）と、秦（しん）国の若き王・エイ政（吉沢亮）が中華統一を目指す物語。
最新作では、原作屈指の人気エピソードである「合従軍（がっしょうぐん）編」が描かれる。前作『キングダム 大将軍の帰還』（2024年）で描かれた馬陽の戦いにて王騎を失った3年後。その思いを受け継ぎ、さらなる成長を続ける主人公・信は千人将に昇格。天下の大将軍を目指し、遥かな道を着実に歩んでいた矢先、秦国以外の全ての国が手を組み総数50万にも及ぶ“合従軍”が、秦へと侵攻。“秦vs六国”という、かつてない規模の軍勢を前に秦国は国家滅亡の危機に陥る。
そんな絶望的な状況下、戦いの舞台となるのは、秦の国門・函谷関（かんこくかん）。秦の都・咸陽に至るための大道を塞ぐ国門「函谷関」は、これまで一度たりとも破られたことがなく、咸陽が中華一の不落の城ともいわれるゆえんでもある。秦国の持つ全戦力を投じ、国家の命運を懸けた“函谷関防衛戦”に挑む。
今回解禁された映像では、「この大戦の口火を切るのは俺達だァ！」という信の叫びを皮切りに、怒とうのアクションシーンが次々と展開。千人将へと成長した信をはじめ、エイ政や秦の将軍たちが総力を挙げて戦う姿が描かれる。
戦いの舞台となるのは、秦の要衝・函谷関。これまで一度も破られたことのない難攻不落の関門を舞台に、国家の命運を懸けた防衛戦が繰り広げられる。
甲冑を身にまとい豪快に敵陣を翻ろうする信の戦闘ぶりに加え、戦場に姿を現した軍師・河了貂（かりょうてん／橋本環奈）や、信とともに熾烈な戦いを繰り広げる蒙恬（もうてん／志尊淳）と王賁（おうほん／神尾楓珠）らの姿も。さらには秦国王・エイ政の檄により、ヒョウ公（豊川悦司）、桓騎（かんき／坂口憲二）、王翦（おうせん／谷田歩）ら、秦を代表する将軍たちも未曾有の危機に全身全霊で立ち向かう。
そんな秦国に立ちはだかるのは、合従軍を興した張本人であり王騎の仇ともいえる李牧（小栗旬）。楚の宰相にして軍総司令の春申君（しゅんしんくん／斎藤工）を筆頭に、執念を宿した表情で秦に迫り来る各国の猛者たち。そして、かつて祖国を秦に蹂躙された怨念を背負う猛将・万極（まんごく／山田裕貴）と信が対峙し、激闘を繰り広げる一幕も――。
さらに、羌カイ（清野菜名）、尾平（岡山天音）といったこれまで飛信隊として信とともに戦ってきた仲間たちや、壁（満島真之介）、李牧の側近・カイネ（佐久間由衣）らの続投も明らかになった。新旧キャストが一堂に会するシリーズ史上最大規模の総力戦にますます期待が高まる。
【動画】『キングダム 魂の決戦』最新映像
原作は、原泰久による同名漫画。2006年1月の連載開始から20周年を迎え、累計発行部数は1億2000万部を突破。実写映画もこれまで4作品で累計動員1734万人、興行収入245億円を記録するなど、国民的ヒットシリーズとして人気を博してきた。
最新作では、原作屈指の人気エピソードである「合従軍（がっしょうぐん）編」が描かれる。前作『キングダム 大将軍の帰還』（2024年）で描かれた馬陽の戦いにて王騎を失った3年後。その思いを受け継ぎ、さらなる成長を続ける主人公・信は千人将に昇格。天下の大将軍を目指し、遥かな道を着実に歩んでいた矢先、秦国以外の全ての国が手を組み総数50万にも及ぶ“合従軍”が、秦へと侵攻。“秦vs六国”という、かつてない規模の軍勢を前に秦国は国家滅亡の危機に陥る。
そんな絶望的な状況下、戦いの舞台となるのは、秦の国門・函谷関（かんこくかん）。秦の都・咸陽に至るための大道を塞ぐ国門「函谷関」は、これまで一度たりとも破られたことがなく、咸陽が中華一の不落の城ともいわれるゆえんでもある。秦国の持つ全戦力を投じ、国家の命運を懸けた“函谷関防衛戦”に挑む。
今回解禁された映像では、「この大戦の口火を切るのは俺達だァ！」という信の叫びを皮切りに、怒とうのアクションシーンが次々と展開。千人将へと成長した信をはじめ、エイ政や秦の将軍たちが総力を挙げて戦う姿が描かれる。
戦いの舞台となるのは、秦の要衝・函谷関。これまで一度も破られたことのない難攻不落の関門を舞台に、国家の命運を懸けた防衛戦が繰り広げられる。
甲冑を身にまとい豪快に敵陣を翻ろうする信の戦闘ぶりに加え、戦場に姿を現した軍師・河了貂（かりょうてん／橋本環奈）や、信とともに熾烈な戦いを繰り広げる蒙恬（もうてん／志尊淳）と王賁（おうほん／神尾楓珠）らの姿も。さらには秦国王・エイ政の檄により、ヒョウ公（豊川悦司）、桓騎（かんき／坂口憲二）、王翦（おうせん／谷田歩）ら、秦を代表する将軍たちも未曾有の危機に全身全霊で立ち向かう。
そんな秦国に立ちはだかるのは、合従軍を興した張本人であり王騎の仇ともいえる李牧（小栗旬）。楚の宰相にして軍総司令の春申君（しゅんしんくん／斎藤工）を筆頭に、執念を宿した表情で秦に迫り来る各国の猛者たち。そして、かつて祖国を秦に蹂躙された怨念を背負う猛将・万極（まんごく／山田裕貴）と信が対峙し、激闘を繰り広げる一幕も――。
さらに、羌カイ（清野菜名）、尾平（岡山天音）といったこれまで飛信隊として信とともに戦ってきた仲間たちや、壁（満島真之介）、李牧の側近・カイネ（佐久間由衣）らの続投も明らかになった。新旧キャストが一堂に会するシリーズ史上最大規模の総力戦にますます期待が高まる。