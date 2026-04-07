夏冬通じ日本女子最多の五輪10個のメダルを獲得したスピードスケートの高木美帆（31）が6日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した姉の高木菜那さん（33）との2ショットを披露した。

美帆はこの日、都内で引退会見を行った。菜那さんも会見にも出席し、「最後に一言！」と挙手する場面もあった。

美帆は「かけつけて？くれたおねーちゃん」と記し、笑顔の写真を投稿。さらに「今回の会見は 姉からもらったイヤリングと借りたベルトとインナーを身につけて臨みました！スーツは自前です」と明かした。

また「姉の引退会見、4年前が懐かしい」と、4年前の2ショットも披露した。

美帆が1メートル64に対し、菜那さんは1メートル55と身長差があるため、菜那さんもインスタグラムのストーリーズで「姉の服着れるのがここ数日のびっくりです 妹の引退会見を盛り上げに行きました」とつづり、4年前の写真についても、個性的な自身の髪形について「まえがみ!?!?」とコメントしていた。