ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１１０ドル高 シカゴ日経平均先物は５万４０００円
NY株式6日（NY時間15:07）（日本時間04:07）
ダウ平均 46614.68（+110.01 +0.24%）
ナスダック 21983.40（+104.22 +0.48%）
CME日経平均先物 54000（大証終比：+460 +0.85%）
欧州株式6日終値
英ＦＴ100 休み
独ＤＡＸ 休み
仏ＣＡＣ40 休み
米国債利回り
2年債 3.842（+0.002）
10年債 4.331（-0.010）
30年債 4.887（-0.018）
期待インフレ率 2.366（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.992（0.000）
英 国 4.833（0.000）
カナダ 3.473（-0.009）
豪 州 5.038（+0.000）
日 本 2.409（+0.030）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝112.34（+0.80 +0.72%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4684.80（+5.10 +0.11%）
ビットコイン（ドル）
69631.13（+1993.95 +2.95%）
（円建・参考値）
1111万9395円（+318414 +2.95%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46614.68（+110.01 +0.24%）
ナスダック 21983.40（+104.22 +0.48%）
CME日経平均先物 54000（大証終比：+460 +0.85%）
欧州株式6日終値
英ＦＴ100 休み
独ＤＡＸ 休み
仏ＣＡＣ40 休み
米国債利回り
2年債 3.842（+0.002）
10年債 4.331（-0.010）
30年債 4.887（-0.018）
期待インフレ率 2.366（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.992（0.000）
英 国 4.833（0.000）
カナダ 3.473（-0.009）
豪 州 5.038（+0.000）
日 本 2.409（+0.030）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝112.34（+0.80 +0.72%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4684.80（+5.10 +0.11%）
ビットコイン（ドル）
69631.13（+1993.95 +2.95%）
（円建・参考値）
1111万9395円（+318414 +2.95%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ