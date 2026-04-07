NY株式6日（NY時間15:07）（日本時間04:07）
ダウ平均　　　46614.68（+110.01　+0.24%）
ナスダック　　　21983.40（+104.22　+0.48%）
CME日経平均先物　54000（大証終比：+460　+0.85%）

欧州株式6日終値
英ＦＴ100　　休み
独ＤＡＸ　　休み
仏ＣＡＣ40　　休み

米国債利回り
2年債　 　3.842（+0.002）
10年債　 　4.331（-0.010）
30年債　 　4.887（-0.018）
期待インフレ率　 　2.366（-0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.992（0.000）
英　国　　4.833（0.000）
カナダ　　3.473（-0.009）
豪　州　　5.038（+0.000）
日　本　　2.409（+0.030）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝112.34（+0.80　+0.72%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4684.80（+5.10　+0.11%）

ビットコイン（ドル）
69631.13（+1993.95　+2.95%）
（円建・参考値）
1111万9395円（+318414　+2.95%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ