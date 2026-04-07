ボートレース住之江のG1「太閤賞競走開設70周年記念」は6日の4日目11Rまで予選を行い、きょう7日の5日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。

予選ラストの4日目7R、中田は1周1マークで平本に差されていたが、2マークであっという間に差し返して逆転1着。「中田君が凄過ぎる」と平本真之も脱帽の声。マイペースのイン戦に持ち込めるここは先手必勝だ。井上忠も好リズム。ただ決め差しなら順走までか。得意の2コース捲りも一考しておく。山崎もダッシュ分伸びる。質のいいスタートが行ければチャンスあり。吉田裕は初手から全速勝負になるか。渡辺、安河内は連穴まで。

＜1＞中田竜太 序盤は伸び寄りで、今はバランスが取れていい感じになっているし、足は上位です。

＜2＞井上忠政 カカリが甘い気も。ただ、2コース想定なら最高の状態で、捨てがたい出足をしています。

＜3＞吉田裕平 出足、レース足はボチボチいっていたけど、スリット近辺の足は落ちてきている気がする。

＜4＞渡辺和将 足は全部が普通。今節の住之江は凄く乗りやすいので、ベースはほぼこれで行きます。

＜5＞山崎郡 スタートして出ていきました。伸びはいいけど出足は…。伸び重視で行くかはメンバー次第。

＜6＞安河内将 4日目の後半が一番良かった。全体に悪くなくてバランス型。スタートも行けてる。