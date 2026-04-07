ボートレース津のG1「津ダイヤモンドカップ」は6日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、きょう7日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。

ここまで来れば、新田はインを取り切ってレースに集中するだけだ。舟足は申し分なし。スタートで後手に回らなければ大丈夫だろう。地元G1初優勝と2月とこなめG1東海地区選手権以来となる今年2度目の優勝をたぐり寄せるとみた。長田は決め差し。豊田は準優同様の全速差し照準か。宮地はカド戦に活路。

＜1＞新田雄史 全部の足が◎というのは少し過大評価だったかな。行き足から伸びは◎。出足は少しだけ重かったので〇くらいで。

＜2＞長田頼宗 インから回る分には軽快さが良かったです。優勝戦は枠に応じてだけど、もうちょっとグリップ感と押し感が出れば、バランスが取れて新田選手とも遜色ない足になると思います。

＜3＞豊田健士郎 出足でしっかり押していました。展示はピット離れが怪しいかなと思ったけど、本番は行けたので優勝戦も0で行くと思います。全体的にどの足を取っても悪くない。

＜4＞宮地元輝 足はそこそこで優勝戦でも引けを取らないけど、もう少しターンの部分を早くできるようにしたい。操縦性ですね。

＜5＞若林義人 出足がないですね。押し感もいい感じではないし、回転を外しています。今節は1回も合っていない。伸びるというわけではないので、バランスを取りたいです。

＜6＞西岡顕心 準優のメンバーに入ると道中はちょっと余裕がない感じでしたね。現状は乗りやすくて行きたいところへ行けるのがいいですね。