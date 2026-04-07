今、最も熱く勢いに乗っている支部はどこか？大方のファンは佐賀支部と答えるだろう。3月29日の蒲郡クラシックで約2年5カ月ぶりのSGを制した大将・峰竜太（41）を筆頭に若きダービー王・末永和也（27）、すでに地元からつクラシック（来年3月23〜28日）の権利を勝ち取っている定松勇樹（24）や古賀繁輝（39）も近況は好調モード。さらにベテラン深川真二（51）や中堅どころでは宮地元輝（39）、山田康二（38）、上野真之介（38）らも、それなりに充実している。これだけ目立っていれば“佐賀支部最強”というのも納得できるか。

いや、大阪支部も負けず劣らずの充実ぶりだ。住之江をホームとしている記者に言わせると“最強”はやはり大阪支部！何人か近況の活躍ぶりを挙げてみた。

まずは木下翔太（35）。ずっとG1を獲れなかったが、ついに今年2月20日、若松73周年記念でインから唯一のコンマゼロ台というスタートを決めて逃げ切り悲願達成。これには自然とテレビの前で拍手していたほどだった。

権藤俊光（39）は2月9日、地元住之江の近畿地区選手権で歓喜のG1初優勝。「これで、どんどんSG戦線にも行きたい」と気持ちも新たに挑む。

一般戦では3月11日の宮島で笠置博之（35）が超抜パワーに仕上げてファイナル1号艇をゲット。最後はインから強パワーを存分に発揮してデビュー初優勝を飾っている。

女子では鎌倉涼（36）が昨年8月11日の浜名湖レディースチャンピオンから12月31日の大村クイーンズクライマックス、そして今年3月1日の鳴門スピードクイーンメモリアルと年またぎで女子プレミアムG1“3連覇”の偉業を成し遂げている。そして忘れてならないのが高憧四季（26）。ファン投票でレディースオールスター、SGオールスターの出場も決まっている。今年は12月26〜31日に住之江でクイーンズクライマックスが開催されるとあって気合も十分だ。

あす8日まで住之江で開催されているG1太閤賞（開設70周年記念）にも意気のいいヤングが連日奮闘。もちろん総大将・松井繁（56）をはじめ田中信一郎（53）、太田和美（53）らレジェンドの存在も忘れてはいけない。今後も常勝・大阪支部に注目しよう。（柳川 哲也）