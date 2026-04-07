「日本は狂っている」「誰もが恐れる」英国勢に連勝！世界が絶賛する日本代表に韓国メディアが愕然！「強豪国へと躍り出た」

「日本は狂っている」「誰もが恐れる」英国勢に連勝！世界が絶賛する日本代表に韓国メディアが愕然！「強豪国へと躍り出た」