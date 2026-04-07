「日本は狂っている」「誰もが恐れる」英国勢に連勝！世界が絶賛する日本代表に韓国メディアが愕然！「強豪国へと躍り出た」
周知の通り、日本代表は３月の英国遠征でスコットランドとイングランドにそれぞれ１−０で連勝。世界的に注目を集めた。
当然、ワールドカップで対戦する国の選手たちもこの結果に注目。セルティックのチュニジア代表FWセバスチャン・トゥクネイはGS、こうコメントした。
「日本戦は素晴らしいものになるだろう。彼らは本当に強い。本大会で良い成績を残す可能性がある国の１つだ」
「スコットランド戦とイングランド戦を少し見た。スピードに溢れる攻撃ができて、クオリティの高い選手がいる本当に素晴らしいチームだ。相当やれるはずだ」
この称賛を受けて、韓国メディア『スポーツ朝鮮』は「『ワールドカップ優勝への挑戦』日本は狂っている。今や誰もが恐れる存在に。『日本は真の強豪、素晴らしい結果を残すだろう』とグループリーグの対戦相手も警戒を強める」と題した記事を掲載。「誰もが日本の動向に釘付けになっている。彼らは世界の強豪国へと躍り出たようだ」と伝えた。
「森保一監督率いる日本代表が2026年北中米ワールドカップで目指すのは優勝だ。アジアの国がこれまで成し遂げたことのない、歴史的な快挙を成し遂げるべく、彼らは固い決意を抱いている」
同メディアは「この自信は根拠のないものではない。強固なインフラと積極的な海外選手育成を基盤に、日本のサッカーはアジアで最も発展を遂げている。代表チームの大半は現在ヨーロッパで活躍する選手で構成されている。先発メンバーには、久保建英（レアル・ソシエダ）、三笘薫（ブライトン）、鎌田大地（クリスタル・パレス）、堂安律（フランクフルト）など、ヨーロッパ５大リーグの主力選手が名を連ねている」と続け、こう驚嘆している。
「彼らの組織力はアジア随一だ。韓国やイランといった強豪国を凌駕する圧倒的なパフォーマンスを見せつけ、開催国を除くチームとして初めて北中米ワールドカップの出場権を獲得した。国際試合ではブラジル、スコットランド、イングランドを破り、ワールドカップに向けて勢いを増している。森保監督も優勝への強い決意を隠していない」
記事は、トゥクネイのコメントや、同じくW杯で同組のオランダメディアの「ワールドカップで対戦する日本はイングランド戦で強すぎた。日本に対する評価は好意的なものばかりだ。ブライトンの三舘選手は素晴らしいプレーを見せた。彼は常に脅威となるチャンスを作り出していた」という称賛記事を紹介。「日本がワールドカップ初優勝を目指す中、好意的な評価が日増しに高まっている」と締め括った。
ライバルの韓国も、日本代表の充実ぶりに感心せざるを得ないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】日本を舐めているのか。イングランド代表の名将が用意したのは“とんでもない愚策”だった
当然、ワールドカップで対戦する国の選手たちもこの結果に注目。セルティックのチュニジア代表FWセバスチャン・トゥクネイはGS、こうコメントした。
「日本戦は素晴らしいものになるだろう。彼らは本当に強い。本大会で良い成績を残す可能性がある国の１つだ」
「スコットランド戦とイングランド戦を少し見た。スピードに溢れる攻撃ができて、クオリティの高い選手がいる本当に素晴らしいチームだ。相当やれるはずだ」
「森保一監督率いる日本代表が2026年北中米ワールドカップで目指すのは優勝だ。アジアの国がこれまで成し遂げたことのない、歴史的な快挙を成し遂げるべく、彼らは固い決意を抱いている」
同メディアは「この自信は根拠のないものではない。強固なインフラと積極的な海外選手育成を基盤に、日本のサッカーはアジアで最も発展を遂げている。代表チームの大半は現在ヨーロッパで活躍する選手で構成されている。先発メンバーには、久保建英（レアル・ソシエダ）、三笘薫（ブライトン）、鎌田大地（クリスタル・パレス）、堂安律（フランクフルト）など、ヨーロッパ５大リーグの主力選手が名を連ねている」と続け、こう驚嘆している。
「彼らの組織力はアジア随一だ。韓国やイランといった強豪国を凌駕する圧倒的なパフォーマンスを見せつけ、開催国を除くチームとして初めて北中米ワールドカップの出場権を獲得した。国際試合ではブラジル、スコットランド、イングランドを破り、ワールドカップに向けて勢いを増している。森保監督も優勝への強い決意を隠していない」
記事は、トゥクネイのコメントや、同じくW杯で同組のオランダメディアの「ワールドカップで対戦する日本はイングランド戦で強すぎた。日本に対する評価は好意的なものばかりだ。ブライトンの三舘選手は素晴らしいプレーを見せた。彼は常に脅威となるチャンスを作り出していた」という称賛記事を紹介。「日本がワールドカップ初優勝を目指す中、好意的な評価が日増しに高まっている」と締め括った。
ライバルの韓国も、日本代表の充実ぶりに感心せざるを得ないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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