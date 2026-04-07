プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第1節 ヘントとメヘレンの試合が、4月7日01:30にゲラムコ・アレナにて行われた。

ヘントは橋岡 大樹（DF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、マックス・ディーン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、ケリム・ムラブティ（FW）、ベニト・ラマン（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ヘントに所属する伊藤 敦樹（MF）はベンチからのスタートとなった。

15分に試合が動く。ヘントのミハウ・スクラシ（FW）のアシストからマックス・ディーン（FW）がゴールを決めてヘントが先制。

ここで前半が終了。1-0とヘントがリードしてハーフタイムを迎えた。

メヘレンは後半の頭から選手交代。ディケニ・サリフ（MF）からビル・アントニオ（FW）に交代した。

68分、ヘントが選手交代を行う。洪 賢錫（MF）からヒラリオン・グーア（FW）に交代した。

68分、メヘレンが選手交代を行う。ベニト・ラマン（FW）からバウケ・ブルスマ（FW）に交代した。

72分、ヘントが選手交代を行う。アブデルハク・カドリ（MF）に代わり伊藤 敦樹（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

90分、メヘレンが選手交代を行う。トミー・セントイアゴ（DF）からマクシム・キレエフ（MF）に交代した。

90分、ヘントは同時に2人を交代。ウィルフリード・カンガ（FW）、ヒラリオン・グーア（FW）に代わりCisse Ibrahima（FW）、ジャンケビン・デュベルン（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+6分メヘレンが同点に追いつく。マティス・セルベ（FW）のアシストからビル・アントニオ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ヘントに所属する橋岡 大樹（DF）はフル出場した。伊藤 敦樹（MF）は72分から交代で出場した。

2026-04-07 03:40:40 更新