TWICE・SANAが、茶目っ気たっぷりに「まっちゃ！」ハーゲンダッツ新TVCM＆メイキング映像公開

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TWICEのSANAが出演する、ハーゲンダッツ クリスピーサンド“ザ・グリーンティー”新TVCM『いザ・解禁！』篇が4月7日より放映スタート。また、同じくSANAが出演する新WEB CM『サクッパリッとろ～り』篇が、4月13日より、ハーゲンダッツ公式YouTubeや各SNS等で配信開始となることも決定した。

■「いザ・解禁！いザ・グリーンティー！」

クリスピーサンド“ザ・グリーンティー”の新TVCM『いザ・解禁！』篇では、上質な抹茶を使ったクリスピーサンドの新定番品が登場する“高揚感”を表現。

物語の始まりは、公園のベンチ。白黒の世界で、SANAが静かにクリスピーサンドを見つめている。SANAがクリスピーサンドを“サクッ”とひと口かじった瞬間、世界が一気に開くように映像は鮮やかなカラーに。爽やかな青空を背に、SANAがはじける笑顔で「いザ・解禁！ いザ・グリーンティー！」と新フレーバーの登場を宣言する。

ラストカットでは、クリスピーサンドをイメージしたポーズで、SANAが茶目っ気たっぷりに「まっちゃ！」と叫び、楽しく軽やかな余韻を残しながら締めくくる。

■新WEB CM『サクッパリッとろ～り』篇にも注目

一方、新WEBCM『サクッパリッとろ～り』篇は、「サクッパリッ、サクッパリッ」とクセになるリズムに乗せて、クリスピーサンドのおいしさ構造の秘密を伝える内容。軽快なサクッパリッ音で、思わずSANAと一緒に食べ進めたくなる動画に仕上がっている。

■関連リンク

ハーゲンダッツ クリスピーサンド “ザ・グリーンティー”特設サイト

https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/the-green-tea/

ハーゲンダッツ クリスピーサンド “ザ・リッチキャラメル”特設サイト

https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/rich-caramel/

TWICE OFFICIAL SITE

https://www.twicejapan.com/