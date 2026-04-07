なにわ男子・藤原丈一郎、柔軟剤『FANDLY』ブランドアンバサダー就任 1人での撮影に寂しさポツリ「ちょっと静かだったんで…」
7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎が、7日から発売されるMAISON BLOOMの新柔軟剤ブランド『FANDLY』（ファンドリィ）のブランドアンバサダーに就任した。藤原を起用した新ウェブCM「肌いたわる新柔軟剤 FANDLY誕生」篇が同日より公開される。
【動画】いい匂いがしそう…！藤原丈一郎の出演する柔軟剤のCM
同CMはフローラルな花びらが舞う幻想的な空間を舞台に、藤原が「香りも良くて、肌にもやさしい。そんな柔軟剤、いいよね」と穏やかに語りかけるシーンからスタート。目を閉じて心地よく息を吸い込む、思わず見入ってしまうようなリラックスした表情や、シルクのような白い布がなびく美しい映像とともに、「肌いたわる、新柔軟剤、誕生」「独自処方ヒアルロン酸柔軟成分配合」といった商品の特長が表現される。
ラストシーンでは、布の中から顔をのぞかせた藤原が穏やかに微笑みながら「うるふわベールで、なめらかな肌ざわりへ」と語りかけ、やさしさと心地よさを感じさせる印象的な余韻を残す。藤原の自然体でリラックスした表情と幻想的な演出を通じて、上質な香りと肌へのいたわりを両立した新しい柔軟剤体験を伝える内容となっている。
撮影現場に、白いさわやかなシャツをまとった藤原が登場。開始前、スタッフから商品説明を受けている際は、冗談交じりのコメントで場を和ませる一幕も見られ、終始リラックスした雰囲気で撮影が進行した。一方で、カメラが回ると表情は一変。穏やかな声とやわらかな表情で、見る人を優しく包み込むような世界観を丁寧に表現していく。
撮影の合間には、商品についてスタッフと会話を交わす場面も。「使い分けてもいいのかなと思って。平日はこれ、休日はこっち、みたいな」と、自身なりの楽しみ方を語るなど、 CM本編では見られない藤原の素顔も垣間見える撮影現場となった。
また、藤原の印象的なビジュアルを使用した屋外広告を、東京・大阪の一部エリアにて掲出。ウェブCMで見せる穏やかな表情や、やさしい空気感を切り取ったビジュアルを展開し、映像とは異なる距離感で、藤原の佇まいや表情のニュアンスを楽しめる展開となっている。さらに藤原のビジュアルを使用した、オリジナル景品が100人に当たる「“肌いたわる新柔軟剤”FANDLY発売記念キャンペーン」も実施される。
■藤原丈一郎（なにわ男子）インタビュー
――今回のウェブCM出演が決まったときのお気持ちを教えてください。
素直にすごくうれしかったですね。柔軟剤のウェブCMに僕も出たいなぁと思ってたら、まさかこんなタイミングでお声をいただけて、まずうれしかったです。そして、親にあまり仕事の報告はしないんですけど、今回は親に連絡して…！お母さんに連絡しました。そしたら、「いつ撮影なん?!いつ発売なん?!いつ、どこで売るん?!」ってめっちゃ聞いてきて（笑）そういう情報は親にも言えなかったので、「ごめん。もうちょっとで発表するから楽しみにしといて」というのは伝えました。
――キービジュアル撮影の感想や見どころを教えてください。
今回、藤原丈一郎が一人で撮影だったので、いつも「なにわ男子」のメンバーが隣に6人いるので、そのわちゃわちゃ感がなくてちょっと静かだったんで寂しかったです。今回はFANDLYさんと一緒に、布を顔の近くにして撮影させていただいたりだとか、あとは実際に香りを嗅いでみてすごく良い香りだったので、その香りだったり、優しさだったり、そういったものを表現しながら撮影させていただきました。ぜひお店などで、藤原丈一郎、そしてFANDLYを探していただけたらなと思います。
――藤原さんから見たFANDLYの魅力を教えてください。
まず2つとも香りがすごく良くて。僕自身、香りを嗅ぐとその時の想い出を思い出すんですけど、今回も発売されて使っているときに「あの時に撮影したときの香りだな〜」とか、想い出が蘇るような香りがしてて。あとはやっぱり、スキンケア発想で肌への思いやりのある柔軟剤だなと思いました。そして、何よりこのパッケージ。本当に化粧品のように、透明っていうところがすごいなと思いまして。見た感じが映えるというか。僕、家帰って洗濯とかするんですけど、ついつい色んな所に置いてしまって「あれ？どこいった?!」ってなるんですけど、このFANDLYさんのやつだと、オブジェとして置きたくなります。そして、この色鮮やかな2色展開で、僕も洗濯をするときがすごい楽しみですし、皆さんもぜひ使って、洗濯物を回した後の良い香りがどちらもありますので、ぜひ試していただけたらなと思います。
――FANDLYのコピー「肌いたわる新柔軟剤」に合わせて、ファンの方をいたわるメッセージをお願いします。
どうしたん。疲れたん？そんなときは、FANDLYの香りと藤原丈一郎でリラックスして！
【動画】いい匂いがしそう…！藤原丈一郎の出演する柔軟剤のCM
同CMはフローラルな花びらが舞う幻想的な空間を舞台に、藤原が「香りも良くて、肌にもやさしい。そんな柔軟剤、いいよね」と穏やかに語りかけるシーンからスタート。目を閉じて心地よく息を吸い込む、思わず見入ってしまうようなリラックスした表情や、シルクのような白い布がなびく美しい映像とともに、「肌いたわる、新柔軟剤、誕生」「独自処方ヒアルロン酸柔軟成分配合」といった商品の特長が表現される。
撮影現場に、白いさわやかなシャツをまとった藤原が登場。開始前、スタッフから商品説明を受けている際は、冗談交じりのコメントで場を和ませる一幕も見られ、終始リラックスした雰囲気で撮影が進行した。一方で、カメラが回ると表情は一変。穏やかな声とやわらかな表情で、見る人を優しく包み込むような世界観を丁寧に表現していく。
撮影の合間には、商品についてスタッフと会話を交わす場面も。「使い分けてもいいのかなと思って。平日はこれ、休日はこっち、みたいな」と、自身なりの楽しみ方を語るなど、 CM本編では見られない藤原の素顔も垣間見える撮影現場となった。
また、藤原の印象的なビジュアルを使用した屋外広告を、東京・大阪の一部エリアにて掲出。ウェブCMで見せる穏やかな表情や、やさしい空気感を切り取ったビジュアルを展開し、映像とは異なる距離感で、藤原の佇まいや表情のニュアンスを楽しめる展開となっている。さらに藤原のビジュアルを使用した、オリジナル景品が100人に当たる「“肌いたわる新柔軟剤”FANDLY発売記念キャンペーン」も実施される。
■藤原丈一郎（なにわ男子）インタビュー
――今回のウェブCM出演が決まったときのお気持ちを教えてください。
素直にすごくうれしかったですね。柔軟剤のウェブCMに僕も出たいなぁと思ってたら、まさかこんなタイミングでお声をいただけて、まずうれしかったです。そして、親にあまり仕事の報告はしないんですけど、今回は親に連絡して…！お母さんに連絡しました。そしたら、「いつ撮影なん?!いつ発売なん?!いつ、どこで売るん?!」ってめっちゃ聞いてきて（笑）そういう情報は親にも言えなかったので、「ごめん。もうちょっとで発表するから楽しみにしといて」というのは伝えました。
――キービジュアル撮影の感想や見どころを教えてください。
今回、藤原丈一郎が一人で撮影だったので、いつも「なにわ男子」のメンバーが隣に6人いるので、そのわちゃわちゃ感がなくてちょっと静かだったんで寂しかったです。今回はFANDLYさんと一緒に、布を顔の近くにして撮影させていただいたりだとか、あとは実際に香りを嗅いでみてすごく良い香りだったので、その香りだったり、優しさだったり、そういったものを表現しながら撮影させていただきました。ぜひお店などで、藤原丈一郎、そしてFANDLYを探していただけたらなと思います。
――藤原さんから見たFANDLYの魅力を教えてください。
まず2つとも香りがすごく良くて。僕自身、香りを嗅ぐとその時の想い出を思い出すんですけど、今回も発売されて使っているときに「あの時に撮影したときの香りだな〜」とか、想い出が蘇るような香りがしてて。あとはやっぱり、スキンケア発想で肌への思いやりのある柔軟剤だなと思いました。そして、何よりこのパッケージ。本当に化粧品のように、透明っていうところがすごいなと思いまして。見た感じが映えるというか。僕、家帰って洗濯とかするんですけど、ついつい色んな所に置いてしまって「あれ？どこいった?!」ってなるんですけど、このFANDLYさんのやつだと、オブジェとして置きたくなります。そして、この色鮮やかな2色展開で、僕も洗濯をするときがすごい楽しみですし、皆さんもぜひ使って、洗濯物を回した後の良い香りがどちらもありますので、ぜひ試していただけたらなと思います。
――FANDLYのコピー「肌いたわる新柔軟剤」に合わせて、ファンの方をいたわるメッセージをお願いします。
どうしたん。疲れたん？そんなときは、FANDLYの香りと藤原丈一郎でリラックスして！