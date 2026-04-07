Snow Manラウール、初の単独CM出演で“妖精”役 主婦への呼びかけシーンは「ファンの方々の顔を思い出して…」
9人組グループ・Snow Manのラウールがカルビー『フルグラ』の新CMキャラクターに起用された。ラウールが出演する新CM「何か食べなきゃフルグラ ママ」篇、「何か食べなきゃフルグラ パパ」篇が7日から放送される。また、CM撮影の様子を紹介するメイキング映像、これまで以上に幅広いシーンで「フルグラ」が食べたくなるウェブ動画も順次公開する。ラウールは今作が自身初の単独テレビCM出演となる。
【動画】妖精スタイルもばっちりきまったラウールによる新CM＆メイキング映像
新CM「何か食べなきゃフルグラ」篇では、ラウールがスタイリッシュで真っ白な衣装を身にまとい、オーツ麦をモチーフにしたハットピン付きの真っ赤な帽子をかぶった「フルグラの妖精」として登場。毎日の慌ただしい時間、ついつい家族のために頑張りすぎてしまうママやパパに向けて、おろそかになりがちな“自分”の食事として「フルグラ」を愛きょうたっぷりの笑顔で紹介する。
ある家族の様子をそっと見守る「フルグラの妖精」ラウール。「また自分のこと後回しじゃん」とささやきながら見つめる視線の先には、部屋着のまま大慌てで小学生の娘を送り出す“ママ”の姿がある。ようやく自分の身支度を始め、焦った様子で化粧をする“ママ”に寄り添うように「頑張りすぎちゃうよね〜」と優しく語りかける。
一方、「急げ急げ〜！」と幼稚園へ行く息子の着替えに奮闘中の“パパ”へ、「頑張ってるのいつも見てるよ！」とラウール。息子を優先して自分の身支度が一向に進まない“パパ”に「自分の心配もね！」とエールを送る。忙しくても家族を優先し、ついつい自分のことをおろそかにしがちな“ママ”と“パパ”に、「何か食べなきゃ！」と「フルグラ」を提案。笑顔と心のゆとりを取り戻した“ママ”と“パパ”をパッケージの影から、うれしそうに見守る姿が映し出される。
今作が初めて1人でのTVCM出演となったラウール。「フルグラ」のロゴをイメージした真っ赤なハットと真っ白な衣装を完璧に着こなしたラウールがスタジオに現れると、あまりの似合いぶりにスタッフから自然と拍手が湧き起こった。CMでは普段、頑張りすぎている人たちへ優しく語りかけるシーンが印象的だが、「（カメラとの）距離が近くて照れちゃいました」とラウール。
それでも「主婦の方に向けた“投げかけ”では、僕が普段接する“主婦”が自分の母親かファンの方なので、コンサート会場でのファンの方々の顔を思い出して（応援する言葉を）投げかけました」と心境を振り返った。
CMでは忙しいママとパパに寄り添うラウールだが、ラウール自身が忙しい時に誰かからかけられ、印象に残っている言葉があるか聞くと、「スタッフさんに（言われて）すごく救われた言葉があります」と紹介。「完璧主義をやめてみよう、という言葉をいただいて救われました。忙しい時こそ完璧主義になりがちで周りが見えなくなってしまうけど、そこはあえて振り返らずに自信を持って、大丈夫だっただろうという気持ちになれました」と救われた経験を明かした。
今作では日々の慌ただしい様子が描かれているが、CMのようにどんなに慌ただしい中でも欠かさないルーティーンはあるかラウールに聞くと、「洗濯です」と回答。「洗濯機を毎日回しちゃいます。寝る時にちょっと遠めからグルングルンって（洗濯機の）音が聞こえてきて、あの音で眠れる感じがあります」と教えてくれた。一方で「皿洗い」は苦手とのことで、「うちのお皿を洗ってくれる人を募集しています。よかったらぜひ洗いに来てほしい…」とかわいらしい一面を見せていた。
新CM「何か食べなきゃフルグラ」篇では、ラウールがスタイリッシュで真っ白な衣装を身にまとい、オーツ麦をモチーフにしたハットピン付きの真っ赤な帽子をかぶった「フルグラの妖精」として登場。毎日の慌ただしい時間、ついつい家族のために頑張りすぎてしまうママやパパに向けて、おろそかになりがちな“自分”の食事として「フルグラ」を愛きょうたっぷりの笑顔で紹介する。
ある家族の様子をそっと見守る「フルグラの妖精」ラウール。「また自分のこと後回しじゃん」とささやきながら見つめる視線の先には、部屋着のまま大慌てで小学生の娘を送り出す“ママ”の姿がある。ようやく自分の身支度を始め、焦った様子で化粧をする“ママ”に寄り添うように「頑張りすぎちゃうよね〜」と優しく語りかける。
一方、「急げ急げ〜！」と幼稚園へ行く息子の着替えに奮闘中の“パパ”へ、「頑張ってるのいつも見てるよ！」とラウール。息子を優先して自分の身支度が一向に進まない“パパ”に「自分の心配もね！」とエールを送る。忙しくても家族を優先し、ついつい自分のことをおろそかにしがちな“ママ”と“パパ”に、「何か食べなきゃ！」と「フルグラ」を提案。笑顔と心のゆとりを取り戻した“ママ”と“パパ”をパッケージの影から、うれしそうに見守る姿が映し出される。
今作が初めて1人でのTVCM出演となったラウール。「フルグラ」のロゴをイメージした真っ赤なハットと真っ白な衣装を完璧に着こなしたラウールがスタジオに現れると、あまりの似合いぶりにスタッフから自然と拍手が湧き起こった。CMでは普段、頑張りすぎている人たちへ優しく語りかけるシーンが印象的だが、「（カメラとの）距離が近くて照れちゃいました」とラウール。
それでも「主婦の方に向けた“投げかけ”では、僕が普段接する“主婦”が自分の母親かファンの方なので、コンサート会場でのファンの方々の顔を思い出して（応援する言葉を）投げかけました」と心境を振り返った。
CMでは忙しいママとパパに寄り添うラウールだが、ラウール自身が忙しい時に誰かからかけられ、印象に残っている言葉があるか聞くと、「スタッフさんに（言われて）すごく救われた言葉があります」と紹介。「完璧主義をやめてみよう、という言葉をいただいて救われました。忙しい時こそ完璧主義になりがちで周りが見えなくなってしまうけど、そこはあえて振り返らずに自信を持って、大丈夫だっただろうという気持ちになれました」と救われた経験を明かした。
今作では日々の慌ただしい様子が描かれているが、CMのようにどんなに慌ただしい中でも欠かさないルーティーンはあるかラウールに聞くと、「洗濯です」と回答。「洗濯機を毎日回しちゃいます。寝る時にちょっと遠めからグルングルンって（洗濯機の）音が聞こえてきて、あの音で眠れる感じがあります」と教えてくれた。一方で「皿洗い」は苦手とのことで、「うちのお皿を洗ってくれる人を募集しています。よかったらぜひ洗いに来てほしい…」とかわいらしい一面を見せていた。