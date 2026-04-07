NiziU、1stから6作連続アルバム1位 女性グループ史上2組目の達成【オリコンランキング】
NiziUの最新アルバム『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』（グッド ガール バット ノット フォー ユー）が、4月7日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位に初登場した。
【集合ショット】天使…？ホワイトで揃えたドレスで登場したNiziU
1stアルバム『U』（2021年12月6日付）から6作連続、通算6作目の1位を獲得した。女性グループによる1stアルバムから6作連続の1位獲得は、乃木坂46『Time flies』（2021年12月27日付）以来、4年4ヶ月ぶり、史上2組目の達成【※】となった。初週売上は、前作『New Emotion』の初週売上17.4万枚を超える19.2万枚を記録した。
本作には、受け身の“いい子”だった自分から一歩踏み出し、主体的に未来を切り開いていく姿を表現したタイトル曲「Too Bad」、WithU（※ファンネーム）への想いを込めてメンバー自身が歌詞を書き下ろした「Light it Up」、西野カナの「Dear…」のカバーの全3曲が収録されている。
【※】女性グループによる「デビュー（1st）アルバムからの連続1位獲得作品数」記録／1位：乃木坂46（7作）、2位：NiziU（6作）、3位：SPEED（4作）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間:2026年3月30日〜4月5日）＞
【集合ショット】天使…？ホワイトで揃えたドレスで登場したNiziU
1stアルバム『U』（2021年12月6日付）から6作連続、通算6作目の1位を獲得した。女性グループによる1stアルバムから6作連続の1位獲得は、乃木坂46『Time flies』（2021年12月27日付）以来、4年4ヶ月ぶり、史上2組目の達成【※】となった。初週売上は、前作『New Emotion』の初週売上17.4万枚を超える19.2万枚を記録した。
【※】女性グループによる「デビュー（1st）アルバムからの連続1位獲得作品数」記録／1位：乃木坂46（7作）、2位：NiziU（6作）、3位：SPEED（4作）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間:2026年3月30日〜4月5日）＞