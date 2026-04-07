およそ半世紀ぶりとなる有人での月の周回飛行に向け打ち上げられた宇宙船はきょう未明、56年ぶりに記録を更新し、人類史上最も地球から遠い場所に到達しました。

NASAオペレーター

「今日、あなたたちは人類のために記録を超えようとしています」

半世紀ぶりとなる有人での月の周回飛行を目指し飛行している宇宙船は、日本時間きょう午前3時前、月の裏側に入り地球から40万キロあまり離れた地点を通過しました。

これでアポロ13号が1970年に達成した記録を56年ぶりに更新し、人類史上地球から最も遠い地点に到達したことになりました。

ジェレミー・ハンセン宇宙飛行士

「今の世代と次の世代に対し、この記録が長く続かないよう挑戦を呼びかけることが重要だ」

宇宙飛行士のハンセンさんはこのように述べたうえで、新たに観測された2つの月のクレーターに宇宙船の愛称の「インテグリティ（誠実）」と、船長を務めるワイズマンさんの亡くなった妻の名前である「キャロル」と付けることを提案。4人の宇宙飛行士は涙を流しながら抱き合いました。

ビクター・グローバー宇宙飛行士

「窓から外を見ることができました。素晴らしい眺めです。月全体が見えます」

宇宙船は月の観測を行っていて、日本時間午前8時ごろに月に最も接近した後、今回の飛行で最も遠い地点である地球からおよそ40万7000キロの地点に到達する予定です。

この飛行は、アメリカが主導する国際的な月の探査プロジェクト「アルテミス計画」の一環で、宇宙飛行士4人を乗せた宇宙船は月を周回したのち、日本時間11日の朝にも地球に帰還する予定です。