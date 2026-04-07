香取慎吾、津田健次郎とCM初共演でズバリ「稲垣吾郎タイプですね」 意外な共通点が判明
新しい地図の香取慎吾が、きょう7日から順次公開されるサントリーの新商品「サントリー天然水 きりっと果実スカッシュ！」の新WEBムービー「オレとしんご #1 きりっとした出会い」篇、「オレとしんご #2 レオンマレオ！」篇、「オレとしんご #3 旅の約束」篇に出演する。オレンジのキャラクター「オレくん」の声を務める津田健次郎とは、今回がCM初共演となる。
【写真】かわいい世界観！オレくんと香取慎吾、笑顔で声を吹き込む津田健次郎
WEBムービーの舞台は、「きりっと果実スカッシュ！」をモチーフにした特設トレーラーショップ。その店内で香取が発見したとあるスカジャンを巡って、オレンジの店員・オレくんとコミカルなやりとりを繰り広げる3部作のストーリーを通じて、「きりっと果実スカッシュ！」の新発売と、「きりスカジャン」が当たるXキャンペーンを告知する。今回がCM初共演にもかかわらず、お互いにアドリブも織り交ぜながら、2人が息ぴったりの掛け合いを披露する。
撮影スタジオで「はじめまして」「お会いできてうれしいです」とあいさつし、がっちり握手を交わした香取と津田。監督から設定や一連の流れ、オレくんのキャラクターについて2人で説明を受け、さっそく撮影がスタートした。本番は香取がトレーラーショップにいるオレくんに話しかけ、すぐ近くにいる津田がその様子をモニターで見ながらオレくんの声を当てていくというスタイルで収録。時には元々の台本に書かれていないセリフやアクションも飛び交ったが、香取、津田の2人とも、さすがの“アドリブ力”で臨機応変に対応し、現場を大いに盛り上げていた。
■香取慎吾＆津田健次郎インタビュー
――WEBムービー撮影の感想をお聞かせください。
【津田】すごく楽しかったです。香取さんの瞬発力がすごすぎて、結構アドリブも多かったんですけど、瞬間、瞬間でいろいろやっていただいて。本当に楽しかったです。
【香取】お会いできて、うれしかったです。初めてのお芝居なのにリハーサルもなく、「やってみましょう！ 本番！」みたいな感じでしたが、お互いにアドリブを交えながら、津田さんと息を合わせてできたと思います。
――普段の生活の中で「ここは“きりっと"しなければ！」と思う瞬間はどんな時ですか？
【津田】「朝」ですね。パッと起きられるので弱い方ではないのですが、のんびりしすぎて、家を出るのがギリギリになるので、それをきりっとしたくて。忘れ物もめちゃめちゃ多いんですよ。
【香取】僕は忘れ物をしません。ほぼゼロです。津田さんは稲垣吾郎タイプですね。あんまり言うと怒られますが、仕事場からスリッパのまま帰ろうとしたりとか。
【津田】すごいですね。さすがに僕はないです（笑）。でも、財布やスマホを忘れて、何回か家を出たり入ったりしますね。ただ、途中で気付く時はまだいいんですよ。
【香取】本当にどこかへ忘れてきちゃうとか？
【津田】はい。そこがちょっと怖いですね。そういうところをきりっとしたいです。
【香取】僕は一日が24時間では足りないというか。諦めが悪くて、ちょっとでも起きていようとして夜もギリギリまで寝ないので、寝る前の時間をもっときりっとしたいです。
――やりたいことがありすぎるのでしょうか。
【香取】何をやっているんでしょうね（笑）。
――「サントリー天然水 きりっと果実」の発売5周年を記念して発売された「きりっと果実スカッシュ！」ですが、これからも長く愛され続ける秘訣を教えてください。
【香取】応援してくれる人を信じて、委ねる！もちろん、こちらからのアプローチもありますし、やらないといけないこともありますが、何か迷ったりしている時も、ついてきてくれるだろうと信じることが大事なのかなと思います。
【津田】頑張りすぎないことですかね。頑張らないといけない時は、頑張らないといけないのですが、完璧を求めすぎないというか。うまくいかない時は「まあ、いっか」と。
【香取】反省しますか？
【津田】しますが、ご飯を食べて寝たら忘れます。
【香取】僕も一緒ですね。すぐ忘れます。
――WEBムービーをご覧になる視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。
【香取】「きりスカジャン」を着て、「きりっと果実スカッシュ！」をたくさん飲んでくださいね！
【津田】「きりっと果実」はデビュー5周年とのことで、僕も声優デビュー30周年という記念の年にご一緒できてうれしいです。オレくんも「きりっと果実スカッシュ！」も、よろしくお願いします！
【写真】かわいい世界観！オレくんと香取慎吾、笑顔で声を吹き込む津田健次郎
WEBムービーの舞台は、「きりっと果実スカッシュ！」をモチーフにした特設トレーラーショップ。その店内で香取が発見したとあるスカジャンを巡って、オレンジの店員・オレくんとコミカルなやりとりを繰り広げる3部作のストーリーを通じて、「きりっと果実スカッシュ！」の新発売と、「きりスカジャン」が当たるXキャンペーンを告知する。今回がCM初共演にもかかわらず、お互いにアドリブも織り交ぜながら、2人が息ぴったりの掛け合いを披露する。
■香取慎吾＆津田健次郎インタビュー
――WEBムービー撮影の感想をお聞かせください。
【津田】すごく楽しかったです。香取さんの瞬発力がすごすぎて、結構アドリブも多かったんですけど、瞬間、瞬間でいろいろやっていただいて。本当に楽しかったです。
【香取】お会いできて、うれしかったです。初めてのお芝居なのにリハーサルもなく、「やってみましょう！ 本番！」みたいな感じでしたが、お互いにアドリブを交えながら、津田さんと息を合わせてできたと思います。
――普段の生活の中で「ここは“きりっと"しなければ！」と思う瞬間はどんな時ですか？
【津田】「朝」ですね。パッと起きられるので弱い方ではないのですが、のんびりしすぎて、家を出るのがギリギリになるので、それをきりっとしたくて。忘れ物もめちゃめちゃ多いんですよ。
【香取】僕は忘れ物をしません。ほぼゼロです。津田さんは稲垣吾郎タイプですね。あんまり言うと怒られますが、仕事場からスリッパのまま帰ろうとしたりとか。
【津田】すごいですね。さすがに僕はないです（笑）。でも、財布やスマホを忘れて、何回か家を出たり入ったりしますね。ただ、途中で気付く時はまだいいんですよ。
【香取】本当にどこかへ忘れてきちゃうとか？
【津田】はい。そこがちょっと怖いですね。そういうところをきりっとしたいです。
【香取】僕は一日が24時間では足りないというか。諦めが悪くて、ちょっとでも起きていようとして夜もギリギリまで寝ないので、寝る前の時間をもっときりっとしたいです。
――やりたいことがありすぎるのでしょうか。
【香取】何をやっているんでしょうね（笑）。
――「サントリー天然水 きりっと果実」の発売5周年を記念して発売された「きりっと果実スカッシュ！」ですが、これからも長く愛され続ける秘訣を教えてください。
【香取】応援してくれる人を信じて、委ねる！もちろん、こちらからのアプローチもありますし、やらないといけないこともありますが、何か迷ったりしている時も、ついてきてくれるだろうと信じることが大事なのかなと思います。
【津田】頑張りすぎないことですかね。頑張らないといけない時は、頑張らないといけないのですが、完璧を求めすぎないというか。うまくいかない時は「まあ、いっか」と。
【香取】反省しますか？
【津田】しますが、ご飯を食べて寝たら忘れます。
【香取】僕も一緒ですね。すぐ忘れます。
――WEBムービーをご覧になる視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。
【香取】「きりスカジャン」を着て、「きりっと果実スカッシュ！」をたくさん飲んでくださいね！
【津田】「きりっと果実」はデビュー5周年とのことで、僕も声優デビュー30周年という記念の年にご一緒できてうれしいです。オレくんも「きりっと果実スカッシュ！」も、よろしくお願いします！