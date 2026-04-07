NY株式6日（NY時間14:08）（日本時間03:08）
ダウ平均　　　46521.16（+16.49　+0.04%）
ナスダック　　　21912.40（+33.22　+0.15%）
CME日経平均先物　53845（大証終比：+305　+0.57%）

欧州株式6日終値
英ＦＴ100　　休み
独ＤＡＸ　　休み
仏ＣＡＣ40　　休み

米国債利回り
2年債　 　3.848（+0.008）
10年債　 　4.331（-0.010）
30年債　 　4.890（-0.015）
期待インフレ率　 　2.363（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.992（0.000）
英　国　　4.833（0.000）
カナダ　　3.480（-0.002）
豪　州　　5.038（+0.000）
日　本　　2.409（+0.030）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝113.62（+2.08　+1.86%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4681.20（+1.50　+0.03%）

ビットコイン（ドル）
69512.50（+1875.32　+2.77%）
（円建・参考値）
1110万3927円（+299564　+2.77%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ