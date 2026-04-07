ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式6日（NY時間14:08）（日本時間03:08）
ダウ平均 46521.16（+16.49 +0.04%）
ナスダック 21912.40（+33.22 +0.15%）
CME日経平均先物 53845（大証終比：+305 +0.57%）
欧州株式6日終値
英ＦＴ100 休み
独ＤＡＸ 休み
仏ＣＡＣ40 休み
米国債利回り
2年債 3.848（+0.008）
10年債 4.331（-0.010）
30年債 4.890（-0.015）
期待インフレ率 2.363（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.992（0.000）
英 国 4.833（0.000）
カナダ 3.480（-0.002）
豪 州 5.038（+0.000）
日 本 2.409（+0.030）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝113.62（+2.08 +1.86%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4681.20（+1.50 +0.03%）
ビットコイン（ドル）
69512.50（+1875.32 +2.77%）
（円建・参考値）
1110万3927円（+299564 +2.77%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46521.16（+16.49 +0.04%）
ナスダック 21912.40（+33.22 +0.15%）
CME日経平均先物 53845（大証終比：+305 +0.57%）
欧州株式6日終値
英ＦＴ100 休み
独ＤＡＸ 休み
仏ＣＡＣ40 休み
米国債利回り
2年債 3.848（+0.008）
10年債 4.331（-0.010）
30年債 4.890（-0.015）
期待インフレ率 2.363（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.992（0.000）
英 国 4.833（0.000）
カナダ 3.480（-0.002）
豪 州 5.038（+0.000）
日 本 2.409（+0.030）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝113.62（+2.08 +1.86%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4681.20（+1.50 +0.03%）
ビットコイン（ドル）
69512.50（+1875.32 +2.77%）
（円建・参考値）
1110万3927円（+299564 +2.77%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ