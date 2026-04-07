きょうのユーロドルは買い戻しが膨らみ、一時１．１５７０ドル付近まで上昇。欧州勢がイースターマンデーで不在の中、ドルの戻り売りが優勢となり、ユーロドルは買い戻されている。本日の２１日線が１．１５４５ドル付近に来ているが、その水準を回復する場面も見られた。今年１月末以降の下げトレンドは継続しているものの、底堅さも見え始めている。ただ、イラン情勢の混乱で上値に慎重な様子にも変化はない。



一方、ユーロ円は買い優勢で１８４円台での底堅い値動き。１００日線を下支えとし、上昇トレンドを継続している。



週末にＥＣＢ理事のスレイペン・オランダ中銀総裁の発言が伝わっていたが、次回の理事会では、利上げか据え置きかが議論の中心になる見通しだと述べた。金利見通しについては「据え置きか、引き上げかのいずれかになるだろう。それが議論になると思う。その時点では新たなデータも出てくるが、その量は限られている」と語った。



EUR/USD 1.1543 EUR/JPY 184.40 EUR/GBP 0.8727



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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