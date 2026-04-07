アメリカのトランプ大統領は「イランの反体制派に向けて銃を送っていた」と発言しました。ただ、仲介した「特定のグループ」が銃を横取りしたとしています。

トランプ大統領

「我々は大量の銃を送った。イランの体制に立ち向かえるように、反体制派に渡されるはずだった。ところがどうなったと思う？仲介した人たちが、銃を“なんて美しい銃だ。これは手元に置いておこう”と言い、そのまま手放さなかったんだ。だから、特定のグループには非常に腹が立っている。彼らの代償は高くつくだろう」

トランプ大統領は6日、このように述べ、イランの反体制派に向けて銃を送っていたことを明らかにしました。

ただ、仲介した「特定のグループ」が銃をイランの反体制派には送らず、手元に置いたままにしたと主張。トランプ氏は「彼らは高い代償を支払うことになるだろう」と述べました。

これに先立ち、「FOXニュース」は5日、トランプ氏への電話インタビューで、「クルド人勢力を通じてイランの反体制派に銃を送ったが、横取りしたようだ」と発言したと伝えていて、トランプ氏が言及した「特定のグループ」はクルド人勢力とみられます。