【テニス速報】 アッパーオーストリア・レディース・リンツ 第1日 ウルリッケ エイケリ / クイン グリーソン vs アナスタシア ポタポワ / リリ タガー
アッパーオーストリア・レディース・リンツ
大会期間：2026年4月6日～2026年4月12日
開催地：オーストリア リンツ
コート：クレー（赤土/室内）
結果：[ウルリッケ エイケリ / クイン グリーソン] 2 - 1 [アナスタシア ポタポワ / リリ タガー]
アッパーオーストリア・レディース・リンツ第1日がオーストリア リンツで行われ、女子ダブルス1回戦で、第4シードのウルリッケ エイケリ / クイン グリーソンとアナスタシア ポタポワ / リリ タガーが対戦した。
第1セットはウルリッケ エイケリ / クイン グリーソンが6-3で先取。第2セットはアナスタシア ポタポワ / リリ タガーが7-6で奪い返したが、第3セットはウルリッケ エイケリ / クイン グリーソンが12-10で制し、ウルリッケ エイケリ / クイン グリーソンがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-07 01:42:13 更新