日経225先物：7日2時＝350円高、5万3890円
7日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比350円高の5万3890円と急伸。日経平均株価の現物終値5万3413.68円に対しては476.32円高。出来高は7002枚となっている。
TOPIX先物期近は3686ポイントと前日比34.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は41.20ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53890 +350 7002
日経225mini 53885 +350 140075
TOPIX先物 3686 +34.5 7380
JPX日経400先物 33345 +265 108
グロース指数先物 721 +7 878
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3686ポイントと前日比34.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は41.20ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53890 +350 7002
日経225mini 53885 +350 140075
TOPIX先物 3686 +34.5 7380
JPX日経400先物 33345 +265 108
グロース指数先物 721 +7 878
東証REIT指数先物 売買不成立
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