　7日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比350円高の5万3890円と急伸。日経平均株価の現物終値5万3413.68円に対しては476.32円高。出来高は7002枚となっている。

　TOPIX先物期近は3686ポイントと前日比34.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は41.20ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53890　　　　　+350　　　　7002
日経225mini 　　　　　　 53885　　　　　+350　　　140075
TOPIX先物 　　　　　　　　3686　　　　 +34.5　　　　7380
JPX日経400先物　　　　　 33345　　　　　+265　　　　 108
グロース指数先物　　　　　 721　　　　　　+7　　　　 878
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース