NY株式6日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均　　　46617.65（+112.98　+0.24%）
ナスダック　　　21963.25（+84.07　+0.38%）
CME日経平均先物　53865（大証終比：+325　+0.60%）

欧州株式6日GMT16:06
英ＦＴ100　　休み
独ＤＡＸ　　休み
仏ＣＡＣ40　　休み

米国債利回り
2年債　 　3.842（+0.002）
10年債　 　4.325（-0.016）
30年債　 　4.882（-0.023）
期待インフレ率　 　2.364（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.992（0.000）
英　国　　4.833（0.000）
カナダ　　3.483（+0.001）
豪　州　　5.038（+0.000）
日　本　　2.409（+0.030）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝111.61（+0.07　+0.06%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4689.40（+9.70　+0.21%）

ビットコイン（ドル）
69926.63（+2289.45　+3.38%）
（円建・参考値）
1116万5185円（+365556　+3.38%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ