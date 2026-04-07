ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１１２ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式6日（NY時間12:06）（日本時間01:06）
ダウ平均 46617.65（+112.98 +0.24%）
ナスダック 21963.25（+84.07 +0.38%）
CME日経平均先物 53865（大証終比：+325 +0.60%）
欧州株式6日GMT16:06
英ＦＴ100 休み
独ＤＡＸ 休み
仏ＣＡＣ40 休み
米国債利回り
2年債 3.842（+0.002）
10年債 4.325（-0.016）
30年債 4.882（-0.023）
期待インフレ率 2.364（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.992（0.000）
英 国 4.833（0.000）
カナダ 3.483（+0.001）
豪 州 5.038（+0.000）
日 本 2.409（+0.030）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝111.61（+0.07 +0.06%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4689.40（+9.70 +0.21%）
ビットコイン（ドル）
69926.63（+2289.45 +3.38%）
（円建・参考値）
1116万5185円（+365556 +3.38%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46617.65（+112.98 +0.24%）
ナスダック 21963.25（+84.07 +0.38%）
CME日経平均先物 53865（大証終比：+325 +0.60%）
欧州株式6日GMT16:06
英ＦＴ100 休み
独ＤＡＸ 休み
仏ＣＡＣ40 休み
米国債利回り
2年債 3.842（+0.002）
10年債 4.325（-0.016）
30年債 4.882（-0.023）
期待インフレ率 2.364（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.992（0.000）
英 国 4.833（0.000）
カナダ 3.483（+0.001）
豪 州 5.038（+0.000）
日 本 2.409（+0.030）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝111.61（+0.07 +0.06%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4689.40（+9.70 +0.21%）
ビットコイン（ドル）
69926.63（+2289.45 +3.38%）
（円建・参考値）
1116万5185円（+365556 +3.38%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ