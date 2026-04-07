【ヒューストン＝中根圭一】有人月周回探査計画「アルテミス２」で飛行中の宇宙船「オリオン」に６日、昨年８月に亡くなったアポロ１３号の船長ジム・ラベルさん（当時９７歳）が生前に残していたメッセージが届いた。

米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）が同日発表した。

ＮＡＳＡによると、ラベルさんは亡くなる直前、オリオンに搭乗する予定の飛行士４人に向けたメッセージを録音し、ＮＡＳＡが保存していた。

ラベルさんは１９７０年４月、アポロ１３号に搭乗したが、宇宙船内の爆発事故のため、月面着陸を断念し、月の裏側を回って地球に戻った。「ともしびを皆さんに引き継ぐことを誇りに思う。君たちが月を周回し、火星探査ミッションの礎を築くその旅は、全ての人々のためにある」と伝えた。

オリオンが６日昼、約半世紀ぶりとなる月周回飛行を実現することについて、ラベルさんは「今日は歴史的な日であり、皆さんがどれほど多忙になるかは分かっている。だが、その景色を楽しむことを忘れないでほしい」と残していた。

アポロ１３号の生還劇は危機管理の手本とされ、「輝かしい失敗」ともたたえられている。ラベルさんの共著を基に映画化された「アポロ１３」（１９９５年公開）は、俳優トム・ハンクスさんがラベルさん役で主演していた。