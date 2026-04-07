プロ・リーグ 25/26の降格プレーオフ第1節 ラ・ルビエールとデンデルの試合が、4月6日23:00にEASIアリーナにて行われた。

ラ・ルビエールはジェリー・アフリイェ（FW）、パプムサ・フォール（FW）、マジード・アシメル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するデンデルはモハメド・ベルテ（MF）、アリレザ・ジャハンバフシュ（MF）、マルコム・ビルタール（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ラ・ルビエールは後半の頭から選手交代。ジョエル・イト（MF）からオーウェン・メイズ（MF）に交代した。

62分、デンデルは同時に2人を交代。マルソニ・サンブ（FW）、モハメド・ベルテ（MF）に代わりアミン・ダーリ（FW）、ダビド・トセフスキ（FW）がピッチに入る。

68分に試合が動く。デンデルのアリレザ・ジャハンバフシュ（MF）がPKを決めてデンデルが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、デンデルが0-1で勝利した。

なお、ラ・ルビエールは4分にジョエル・イト（MF）、65分にイラン・オク（DF）、84分にジェリー・アフリイェ（FW）に、またデンデルは23分にDe Kerf Bo（DF）、28分にマルソニ・サンブ（FW）、83分にブライアン・ゴンサルベス（DF）、90+3分にダビド・トセフスキ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-07 01:10:36 更新