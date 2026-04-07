◇ナ・リーグ ドジャース8―6ナショナルズ（2026年4月5日 ワシントン）

【ヤナギタイムズ】ドジャース・大谷は、試合前にある野球少年と稀有な交流を深めていた。MLB担当・柳原直之記者（40）のコラム「ヤナギタイムズ」で、その舞台裏に迫った.。

試合前のワシントンは雨粒がハッキリ見えるほどに土砂降りだった。開始は2時間9分も遅れた。それでもドジャース・大谷はグラウンドに現れ、8日（日本時間9日）の敵地ブルージェイズ戦登板に備え、左翼付近でキャッチボールや遠投を行った。

練習着のTシャツが体に張りつき、雨が滴るほどにびしょ濡れのまま右腕を振り続けた。終了後、一塁ベンチ前で少年野球のユニホーム姿のケイン・コクラン君（8）と、その家族が見守ってくれていたことに気付いた。感謝の思いも込めて自ら記念撮影を促し、キャッチボールで使っていたボールをプレゼント。普段はファンが殺到する恐れがあるため今季は一度もできていないが、大雨のためグラウンドにはケイン君一家しかいなかったため、特別なファンサービスができた。

ケイン君は「翔平の大ファンだから最高にうれしい」と大興奮。少年野球でのポジションは遊撃手。大リーグ関係者と知人の母ら家族とともに自宅のあるバージニアビーチから約3時間かけて来場し、「今日は本塁打とか二塁打とかたくさん打ってほしい」と目を輝かせた。直後の試合、大谷はその期待通りに本塁打と二塁打もプレゼントしてくれた。

ロサンゼルスとバージニアビーチの距離は、ほぼ米国横断に近い約4400キロ。ケイン君の母も試合後に「最高の一日になった」と感激の面持ちだった。遠く離れた地の野球少年のケイン君へ、まさに夢と希望を与えるひと時となった。（スポニチ大谷番・柳原直之）