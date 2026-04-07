米大リーグ機構（ＭＬＢ）の公式サイトは６日（日本時間７日）、開幕から約１０日が経過した中でチームの強さを格付けする「パワーランキング」を発表し、ワールドシリーズ３連覇を狙うドジャースが１位に入った。

すでに開幕３カードのうち、２カードで３連勝しているドジャース。同サイトでは「サプライズはない。ドジャースはワールドシリーズを連覇しており、２０２６年も好スタートを切った。主力打者の多くがこれまでのキャリアの平均成績を下回っているのにもかかわらずだ」と説明。開幕からの６試合は上位の大谷、タッカー、ベッツ、フリーマン、スミスの状態がなかなか上向かなかったが４勝２敗で乗り切ると、打線に火がついたナショナルズの３連戦では３タテした。

２位から１０位は、ヤンキース、ブルワーズ、ブレーブス、マリナーズ、ブルージェイズ、アストロズ、フィリーズ、タイガース、メッツ、と主に近年のポストシーズン常連組が名を連ねた。

１１位以下はカブス、ガーディアンズ、オリオールズ、レンジャーズ、パイレーツ、マーリンズ、ロイヤルズ、レッドソックス、パドレス、レッズ、ダイヤモンドバックス、ジャイアンツ、カージナルス、レイズ、エンゼルス、アスレチックス、ツインズ、ナショナルズ、ホワイトソックス、ロッキーズと並んだ。

２９位だったホワイトソックスについては「村上宗隆が開幕から３試合連続で本塁打を放ち、９試合で４発を放っている。ホワイトソックスは厳しいスタートになったが、村上のパワーは見ていて楽しい」と評価していた。