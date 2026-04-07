アッパーオーストリア・レディース・リンツ

大会期間：2026年4月6日～2026年4月12日

開催地：オーストリア リンツ

コート：クレー（赤土/室内）

結果：[ミリアム スコッチ / ジェシカ マレコバ] 2 - 1 [ウ ファンシエン / アレクサンドラ パノワ]

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アッパーオーストリア・レディース・リンツ第1日がオーストリア リンツで行われ、女子ダブルス1回戦で、ミリアム スコッチ / ジェシカ マレコバと第2シードのウ ファンシエン / アレクサンドラ パノワが対戦した。

第1セットはミリアム スコッチ / ジェシカ マレコバが6-4で先取。第2セットはウ ファンシエン / アレクサンドラ パノワが6-2で奪い返したが、第3セットはミリアム スコッチ / ジェシカ マレコバが10-7で制し、ミリアム スコッチ / ジェシカ マレコバがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-07 01:02:14 更新