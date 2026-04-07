アメリカが提示した戦闘終結に向けた提案に対して、イラン側が回答したとイランメディアが報じました。イランは一時的な停戦を拒否し、戦闘の終結や制裁の解除などを求めているということです。

イランメディアは6日、アメリカが提示した戦闘終結に向けた提案について、イランが仲介国のパキスタンに回答を伝えたと報じました。

回答の詳細については明らかにしていませんが、イラン側は停戦を拒否する一方で、「戦争の恒久的な終結が必要である」と強調したということです。

また、イランの回答は、地域全体での戦闘の終結やホルムズ海峡の安全な航行に向けた取り決め、対イラン制裁の解除など10項目から構成されているということです。

これに先立ち、複数のメディアはアメリカの提示した案について、まず、即時停戦を実現し、その後、停戦期間中に包括的な合意を目指す二段階方式の案だと報じていました。

アメリカ トランプ大統領

「イランから提案があった。重要な提案だ。大きな一歩だ。十分とは言えないが、非常に重要な一歩だ」

一方、アメリカのトランプ大統領は6日、「イランから提案があった。重要な提案だ」としたうえで、「十分とは言えないが、非常に重要な一歩だ」と話しました。

そのうえで、アメリカ東海岸時間・7日の午後8時が交渉の最終期限だという認識を示したうえで、「もし彼らがやるべきことを実行すれば、戦闘はすぐに終わる」と強調。

アメリカ側の要求を受け入れるよう、改めてイラン側に迫りました。